Нові положення про садочок: причини, за що дитину можуть відрахувати з закладу освіти
Уряд прийняв постанову, яка вносить зміни в "Положення про дошкільний навчальний заклад". До нього додали причини, за які дитину можуть відрахувати з садочку.
Джерело:Верховна Рада
Зокрема, тепер дошкільні навчальні заклади називатимуться "закладами дошкільної освіти". Також за садочками закріплюється територія обслуговування.
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Нові положення про садочок
Найбільше змін у Положенні стосується переліку причин для відрахування дитини з садочку.
Тож, за що дитину можуть відрахувати з садочку:
- якщо батьки самі хочуть забрати дитину з садочку (за заявою одного з батьків чи осіб, які їх замінюють);
- якщо дитина більше не може відвідувати садочок через стан здоров’я, що підтверджено медичним висновком;
- якщо дитина переходить до іншого закладу дошкільної освіти;
- якщо дитина не відвідує садочок протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин;
- якщо дитина досягнула станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з ООП – повних восьми років), що передбачає її відрахування до 31 серпня поточного року.
Додамо, що про відрахування дитини з садочку адміністрація закладу зобов’язана повідомити батьків письмово із зазначенням причин не менш як за 10 календарних днів.
Окрім того, у документі оновили перелік пільг, які мають право першочергового зарахування до садочку. Більше про це – читайте за посиланням.
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголошує, що кожна дитина має право на місце в садочку.
Коли за дитиною зберігається місце в садочку:
- якщо дитина хворіє, проходить санаторне лікування або реабілітацію;
- якщо батьки пішли у відпустку – на час їхньої відпустки;
- у літній оздоровчий період (75 днів);
- під час карантину.
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