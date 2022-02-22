За рік кількість студентів зменшилася: скільки бакалаврів і магістрів навчається в Україні
У 2021 році в Україні налічувалося понад один мільйон здобувачів вищої освіти за ступенями "молодший бакалавр", "бакалавр", "спеціаліст" і "магістр". Проте, якщо порівнювати з 2020 роком, кількість студентів змуншилася.
Згідно зі звітом НАЗЯВО, за один рік (порівняно зі станом на 1 жовтня 2020 року) кількість студентів зменшилася на 3,5%, тобто майже на 37 тисяч осіб.
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Скільки в Україні бакалаврів та магістрів
- Переважна більшість студентів здобуває вищу освіту на рівні "бакалавр" – майже 720 тисяч осіб.
- Другим за чисельністю здобувачів є ступінь "магістра" – понад 300 тисяч осіб.
- Ступінь "молодший бакалавр" у 2021/22 навчальному році здобуває понад 3, 5 тисячі осіб.
У НАЗЯВО відмітили, що порівняно з минулим роком різко зменшилася кількість здобувачів ступеня "спеціаліст" – до 2,7 тисяч осіб. Все через зникнення самого ступеня (рік тому кількість таких здобувачів становила майже 14 тисяч).
Також у НАЗЯВО поінформували, що за рахунок державного чи місцевого бюджетів вищу освіту здобувають трохи більше третини студентів (36 %). Порівняно з минулим роком баланс бюджетників та контрактників залишився практично незмінним.
До слова, у січні 2022 року Національна дослідницька рада Іспанії опублікувала новий міжнародний рейтинг університетів світу (Webometrics). Там оцінено понад 31 тисячу вишів, серед яких – 313 з України.
До першої десятки найкращих унівесритетів України увійшли:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
- Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;
- Сумський державний університет;
- Національний авіаційний університет;
- Харківський національний університет радіоелектроніки;
- Харківський національний університет імені Каразіна;
- Харківський політехнічний iнститут;
- Національний університет біоресурсів і природокористування України;
- Львівська політехніка;
- Дніпровська політехніка.
Додамо, що з січня для українських студентів збільшили розмір стипендій приблизно в півтора раза. Окрім того, уряд залишив кількість одержувачів стипендій – у 2022 році їх отримуватиме 40 – 45% студентів. Деталі – у статті.