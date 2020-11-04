Українським школярам продовжують повертати гроші за скасоване пробне ЗНО. Кошти вже відшкодовані 155 тисячам учасникам на суму понад 38 мільйонів гривень.

Гроші всім учасникам ЗНО будуть повернені до 1 грудня 2020 року. Якщо учасник не звернеться до 30 листопада, він вже не зможе отримати гроші. Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

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У Міносвіти запевнили, що учасникам ЗНО вже повернули 38 мільйонів 141 тисячу гривень, а це 72,7% від суми, яку виділили для цього з фонду боротьби з COVID-19.

Додамо, що кошти повертає МОН спільно з ПриватБанком з 1 липня. Наразі кошти отримали 155 636 учасників. Всього гроші мають повернути 218,6 тисячам учасників.

Натомість ті, хто ще не встиг звернутися за відшкодуванням, мають 27 днів для цього. Щоб отримати кошти, необхідно до 30 листопада:

отримати або мати картку ПриватБанку;

перевірити актуальність інформації, зазначеної під час реєстрації, увійшовши до сервісу визначення результатів на сайті Українського центру оцінювання якості освіти;

звернути увагу на правильність зазначення прізвища, імені, по батькові, а також номер мобільного телефону, який прив’язаний до картки ПриватБанку.

Кому повертають кошти? Кошти повертатимуть тій особі, яка була зареєстрована для участі у пробному ЗНО. Ні батькам чи іншим родичам, а саме тим учасникам, які були зареєстровані на тестування.

Що робити, якщо при реєстрації на пробне ЗНО вказано не свій телефон, а когось з батьків, або якщо номер телефону змінився? Необхідно зайти у сервіс визначення результатів на сайті УЦОЯО та змінити основний номер телефону на той, що прив’язаний до картки.