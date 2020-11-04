Школярам повернули гроші за пробне ЗНО на суму понад 38 мільйонів гривень
Українським школярам продовжують повертати гроші за скасоване пробне ЗНО. Кошти вже відшкодовані 155 тисячам учасникам на суму понад 38 мільйонів гривень.
Гроші всім учасникам ЗНО будуть повернені до 1 грудня 2020 року. Якщо учасник не звернеться до 30 листопада, він вже не зможе отримати гроші. Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.
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У Міносвіти запевнили, що учасникам ЗНО вже повернули 38 мільйонів 141 тисячу гривень, а це 72,7% від суми, яку виділили для цього з фонду боротьби з COVID-19.
Додамо, що кошти повертає МОН спільно з ПриватБанком з 1 липня. Наразі кошти отримали 155 636 учасників. Всього гроші мають повернути 218,6 тисячам учасників.
Натомість ті, хто ще не встиг звернутися за відшкодуванням, мають 27 днів для цього. Щоб отримати кошти, необхідно до 30 листопада:
- отримати або мати картку ПриватБанку;
- перевірити актуальність інформації, зазначеної під час реєстрації, увійшовши до сервісу визначення результатів на сайті Українського центру оцінювання якості освіти;
- звернути увагу на правильність зазначення прізвища, імені, по батькові, а також номер мобільного телефону, який прив’язаний до картки ПриватБанку.
Кому повертають кошти? Кошти повертатимуть тій особі, яка була зареєстрована для участі у пробному ЗНО. Ні батькам чи іншим родичам, а саме тим учасникам, які були зареєстровані на тестування.
Що робити, якщо при реєстрації на пробне ЗНО вказано не свій телефон, а когось з батьків, або якщо номер телефону змінився? Необхідно зайти у сервіс визначення результатів на сайті УЦОЯО та змінити основний номер телефону на той, що прив’язаний до картки.
Що відомо про повернення коштів за пробне ЗНО?Цього року через погіршення епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО пройшли його вдома. 15 червня відбулось тестування з української мови та літератури, а 17 червня – з усіх інших предметів.
Скільки абітурієнти заплатили за пробне ЗНО? Ціна пробного ЗНО у 2020 році була від 138 до 150 гривень, залежно від регіону учасника, який на нього зареєструвався. У вартість входили послуги з розроблення тестових завдань, макетування, тиражування та відправки тестових зошитів. Загалом, учасники пробного ЗНО сплатили державі 53 мільйони гривень.
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