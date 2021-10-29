За порушення дисципліни – на облік поліції: на Прикарпатті батьки обурені вихованням у школі

У школі Коломиї, що на Прикарпатті, учням погрожують поставити їх на облік в поліцію, якщо вони не будуть слухати вчителів або просто глянуть під час уроку в телефон. Батьків обурюють методи, якими директор карає учнів за порушення дисципліни.

Про ці випадки розповіла мама учня 5 класу Ірина з Коломиї. Водночас адміністрація школи обурення батьків заперечує.

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Жінка випадково дізналася про те, що її син як порушник спілкуватиметься з поліцією.

Під час роботи над домашнім завданням, він мені сказав: "Польську мову робити не буду. Мене завтра на уроці польської мови не буде, бо мене вестимуть до поліції",

– згадує жінка.

Після цих слів хлопчик розплакався і почав розповідати мамі, що він потрапив до списку порушників, бо на уроці фізкультури взяв до рук телефон.

За словами мами, у школі дітям погрожують, що їх чи їхніх батьків поставлять на облік в поліцію. Мовляв, правоохоронці будуть приходити до них додому чи до школи та перевіряти, що вони роблять.

Учнів, які за порушення дисципліни потрапили до списку, відправляють на виправні лекції з поліцією. Батьків про це не попереджали:

"Жодна мама з класу не знала, жодний тато... що настільки можна залякати цих дітей. Настільки принизити, що вони будуть боятися сказати мамі про це", – каже жінка.

Водночас директорка Коломийського ліцею №6 Лідія Семенюк слова мами заперечує. За її словами, на лекції до поліції учні йдуть із власної волі, батьків попереджали, а виховні бесіди не зривають навчальний процес, адже проводяться після уроків.

Чи має право школа проводити такі виховні заходи з участю поліції

Адвокат Антон Бондаренко наголошує, що формування “списку порушників” – це вже порушення закону про охорону дитинства та має ознаки булінгу.

Це така традиція ще від радянських часів, яка спрямована на те, щоб дітей залякати, принизити і якимось чином їх утримати від порушень дисципліни,

– переконаний він.

Якщо ж такі заходи проводять ще й замість уроку – то це пряме порушення права на освіту. Адже залучення дітей до заходу і робіт, які не передбачені освітньою програмою, забороняється.

Що робити батькам? В такому випадку батьки мають право подати скаргу спочатку до директора школи, а якщо немає реакції, то писати заяву до управління освіти.

Подібні дії з боку адміністрації школи є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності. Якщо провину доведуть, то складуть адміністративний протокол і стягнуть штраф від 850 гривень до 3,4 тисяч гривень.

Психологиня Ольга Величко додає, що подібні методи виховання неабияк травмують дитину, що порушила поведінку. "До дітей, які мали спілкування з поліцією, так чи інакше змінюється ставлення підлітків. Діти починають від них відвертатися”, – застерігає вона.

До слова, у Херсоні учень дев'ятого класу знущався та здійснював психологічне насильство над іншими школярами. Приборкати його намагалися батьки та вчителів, але це не допомагало. Деталі конфлікту – читайте у статті.