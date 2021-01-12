Протягом першого місяця роботи онлайн-платформи "Всеукраїнська школа онлайн" її відвідали понад 2 мільйони користувачів. Загалом на платформою скористалися майже 5 мільйонів разів.

І це лише за місяць, адже платформу запустили 11 грудня 2020 року. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у телеграмі.

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У МОН нагадали, що в Україні триває локдаун, щоб зменшити ризик захворювання на коронавірус. Деякі обмеження стосуються й закладів освіти. Зокрема, в цей період учні не можуть відвідувати школи.

Так, в деяких школах тривають канікули, в деяких – організовують онлайн-навчання. Це вирішують заклади освіти разом із місцевими органами влади. А техніми, коледжі, інститути та виші навчають у дистанційному форматі.

Тому для організації дистанційного навчання школярів місяць тому почала працювати платформа "Всеукраїнська школа онлайн".

Ми очікуємо, що статистика користування онлайн-платформою буде зростати. Адже платформа допомагає організувати якісне дистанційне навчання та гарантує рівний доступ до навчальних матеріалів учням всієї країни, а також за її межами,

– зазначив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Наразі на платформі зареєстровано 60 317 користувачів. З них:

школярів – 40 340 осіб;

вчителів – 16 509 осіб;

слухачів – 3 384 особи.

Зазначимо, що для того, аби користуватися платформою, необхідно пройти безкоштовну реєстрацію. Для цього потрібно натиснути кнопку "Зареєструватися", заповнити реєстраційну форму і активувати обліковий запис за допомогою листа, який надійде на електронну пошту.

Переваги платформи "Всеукраїнська школа онлайн"

Реєстрація на платформі дозволяє записатися на навчальні курси, переглядати матеріали та слідкувати за своїми досягненнями. Після активації облікового запису можна обрати необхідні курси для навчання.

Що відомо про платформу? Всеукраїнська школа онлайн – це сучасний онлайн-ресурс для змішаного та дистанційного навчання учнів 5-11 класів з матеріалами, що відповідають державній програмі.

На платформі розміщено уроки з 18 основних предметів, які побудовано за принципом мікронавчання. Вони складаються з відео, конспекту, тестів. Крім того, учні можуть відслідковувати навчальний прогрес.