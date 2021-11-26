За два роки вдвічі зросла кількість заяв абітурієнтів на ІТ-напрями: дослідження
Джерело:Vector.media
За два роки кількість заяв на ІТ-напрями зросла вдвічі. Так, у 2019 році на ІТ-спеціальності абітурієнти подали близько 100 тисяч заяв, а вже у 2021 році – зареєстрували 200 тисяч заяв.
За результатами вступної кампанії 2021 року найпопулярнішими ІТ-напрямами стали "Комп’ютерні науки" та "Інженерія програмного забезпечення". Дослідила статистику подання заявок абітурієнтів компанія GlobalLogic.
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Загалом цього року випускники подали понад 1 мільйон електронних заяв до українських університетів. З них 18% припадає на технічні напрями. Так, у 2021 році 206 тисяч абітурієнтів подали заяви на ІТ-спеціальності (хоча у 2019 році таких було 103 тисячі).
Найбільше заяв абітурієнти подали у п’ять найпопулярніших вишів України:
- КПІ імені Ігоря Сікорського;
- Львівська політехніка;
- Національний авіаційний університет;
- КНУ імені Тараса Шевченка;
- Харківський національний університет радіоелектроніки.
До слова, в Україні планують створити Президентський університет, який готуватиме студентів за 6 напрямами:
- інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект;
- нанотехнології;
- аерокосмічні технології;
- енергетичні технології;
- біотехнології та науки про здоров'я;
- глобалізація та міжнародні комунікації.
Очікується, що "Президентський університет" розпочне освітній процес із 1 жовтня 2023 року. Будівництво "Президентського університету" на території державного ВДНГ у Києві за три роки коштуватиме 7,2 мільярда гривень. Завершити будівництво хочуть у жовтні 2025 року.