За результатами вступної кампанії 2021 року найпопулярнішими ІТ-напрямами стали "Комп’ютерні науки" та "Інженерія програмного забезпечення". Дослідила статистику подання заявок абітурієнтів компанія GlobalLogic.

До теми Скільки заробляють IT-спеціалісти в Україні

Загалом цього року випускники подали понад 1 мільйон електронних заяв до українських університетів. З них 18% припадає на технічні напрями. Так, у 2021 році 206 тисяч абітурієнтів подали заяви на ІТ-спеціальності (хоча у 2019 році таких було 103 тисячі).

Найбільше заяв абітурієнти подали у п’ять найпопулярніших вишів України:

КПІ імені Ігоря Сікорського;

Львівська політехніка;

Національний авіаційний університет;

КНУ імені Тараса Шевченка;

Харківський національний університет радіоелектроніки.

Хочеш в IT-сферу? В Україні запустили освітній курс "Програмування для новачків". Це корисний та пізнавальний матеріал для тих, хто прагне розпочати кар'єру в IT-галузі. Програма подана у форматі серіалу. Загалом розроблено 10 серій, а тривалість кожної становить 6 – 15 хвилин.

До слова, в Україні планують створити Президентський університет, який готуватиме студентів за 6 напрямами:

інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект;

нанотехнології;

аерокосмічні технології;

енергетичні технології;

біотехнології та науки про здоров'я;

глобалізація та міжнародні комунікації.

Очікується, що "Президентський університет" розпочне освітній процес із 1 жовтня 2023 року. Будівництво "Президентського університету" на території державного ВДНГ у Києві за три роки коштуватиме 7,2 мільярда гривень. Завершити будівництво хочуть у жовтні 2025 року.