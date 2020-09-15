У Міністерстві освіти і науки вважають, що якість дистанційного навчання першокласників залежить саме від педагогічної майстерності вчителів та їх вміння адаптуватися до нових умов.

Про це заявив виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет, передає пресслужба МОН.

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За його словами, діти повинні піти до школи, щоб відчути її "дух", соціалізацію. Але питання, як навчати дистанційно першокласників, залежить від педагогічної майстерності вчителів.

"Згадаємо перше весняне півріччя і те, як працювали в тих умовах вчителі: спочатку було неприйняття дистанційного формату, ступор. Але життя не стоїть на місці, і я вдячний нашим педагогам за те, що вони адаптувалися", – сказав Сергій Шкарлет.

У МОН наголосили, що вони залишаються прихильниками традиційного формату навчання та відвідування шкіл. А дистанційне навчання не може бути стовідсотковою альтернативою. Цей формат навчання є лише як додаток, інструмент набуття додаткових знань з інформаційного простору.

Шкарлет запевнив, що у Міністерстві є напрацювання щодо наповнення її освітнім контентом. Йдеться про телевізійні уроки, інформаційні матеріали, завантаженні онлайн підручники й навчальні посібники. Тобто на сьогодні є рекомендації щодо розробки навчання.

До слова, у держбюджеті на 2021 рік передбачають збільшення зарплат вчителям у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати. Так, освітяни отримають 30% надбавки.