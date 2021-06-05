За 500 доларів: нові деталі спроби фальсифікувати іспит на Закарпатті

Нещодавно 20 студентів медичного вишу Ужгорода викрили на схемі, коли замість справжніх майбутніх стоматологів іспит прийшли складати інші студенти. Адміністрація університету вже відсторонила від роботи посадових осіб стоматологічного факультету.

Заступник директора Центру тестування при МОЗ з міжнародного співробітництва, інновацій та розвитку Костянтин Рибачук розповів, що вони під час перевірки на іспиті помітили, що у багатьох документах були вклеєні фото без печаток, в деяких поверх одного фото було інше.

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Нові деталі резонансної справи

Для того, щоб замість студентів іспит склали інші люди, вони ймовірно вклеїли у паспорти інші фото. Костянтин Рибачук розповів, що фахівці Центру тестування при МОЗ одразу ж викликали правоохоронців, а по їх прибуттю показали підроблені паспорти студентів.

Окрім відсторонення посадових осіб, ректор вишу Володимир Смоланка вже заявив, що проведуть службове розслідування щодо уповноважених осіб стоматологічного факультету, відповідальних за проведення ліцензійного іспиту. Він запевнив, – якщо вину встановить обвинувальний вирок суду, то цих людей звільнять з усіх посад, які вони займають в цьому університеті.

Цей вчинок майбутніх лікарів-стоматологів є обурливим та неприпустимим. Порушено усі засади академічної доброчесності, професійної етики і людської моралі,

– заявив ректор.

Він запевнив, що такі "фахівці" не можуть асоціюватися з добрим іменем Ужгородського національного університету.

До речі, у Центрі тестування при МОЗ розповіли, що подібні випадки зі складаннями іспитів підставними студентами фіксують чи не в усіх медичних навчальних закладах України.

Коротко про складання іспиту у виші Ужгорода