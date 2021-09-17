Ймовірне отруєння у школі: на Сумщині до медиків звернулись діти та дорослі

У селищі Попівка, що на Сумщині, отруїлись школярі та працівники навчального закладу. По допомогу медиків звернулась 31 людина.

У хворих діагностували гостру кишкову інфекцію. Також під підозрою – коронавірус. Серед потерпілих – 26 дітей та 5 дорослих.

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Хворі перебувають на амбулаторному лікуванні

На щастя, недугу діти та працівники школи переносять неважко, отож перебувають на амбулаторному лікуванні.

Школярів перевели на дистанційне навчання

Місцевий відділ освіти ухвалив рішення перевести усіх школярів цього закладу на дистанційне навчання. Для того, аби з'ясувати причину поганого самопочуття учнів, проводять санітарно-епідеміологічне дослідження. Зокрема, зразки з харчоблоку перевіряють у лабораторії.

Дивіться на карті, де розташоване село Попівка:

У Хмельницькому у школі отруїлись учні

Зазначимо, що нещодавно масове отруєння школярів відбулось у школі у Хмельницькому. У 4 працівників харчоблоку виявили золотистий стафілокок. До медиків зі скаргами звернулись понад 90 школярів. Заклад перевели на дистанційне навчання.

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Поліція порушила кримінальне провадження. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував масштабні перевірки у всіх навчальних закладах країни після інциденту у Хмельницькому.