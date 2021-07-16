Свою історію вступу до вишу в Києві абітурієнтка з окупованого Донбасу розповіла ексклюзивно 24 каналу.

Важливо Скільки бюджетних місць буде у вишах у 2021 році та на які спеціальності їх збільшили

Вступ-2021 та іспити для абітурієнтів з ТОТ

Дівчина розповіла, що вона дистанційно навчалася в українській школі, тому отримала сертифікат про закінчення школи і з цим документом вступала через освітній центр "Донбас – Україна".

Абітурієнтка додає, що особисто труднощів зі вступом не мала. Фахівці з освітнього центру "Донбас – Україна" при виші, до якого вона вступила, пояснили всі деталі, допомогли заповнити папери і проконсультували про іспити.

"Мене підтримували і курирували протягом усього часу вступу, допомагали і відповідали на всі мої запитання, тому все пройшло досить легко", – додає вона.



Вступна кампанія-2021 для абітурієнтів з ТОТ / Інфографіка МОН

Зазначимо, що абітурієнти з окупованих територій можуть вступати до українських вишів без ЗНО, але за результатами вступних іспитів та творчих конкурсів, які проводять у закладах вищої освіти.

У мене було 2 іспити і творчий конкурс (його здають всі абітурієнти). Перший іспит "Українська мова та література", другий – "Історія України". Всі питання іспитів були за програмою ЗНО, тому все було легко. Перед іспитами були консультації,

– розповіла абітурієнтка.

Вже за результати іспитів вступники подають документи до вишів. Так, абітурієнтка наголосила, що при вступі через освітній центр "Донбас – Україна" документи подаються тільки очно, онлайн їх подати не можна.

Абітурієнти з ТОТ не зізнаються, що вступають в українські виші

Складнощі з перетином кордону

За словами вступниці, КПВВ з боку окупованого Донбасу закриті через COVID-19.

"Для перетину потрібно подавати заяву в міжвідомчий штаб так званої "ДНР", вказувати причину виїзду і надавати підтверджуючі документи", – розповіла вона. Абітурієнтка додає, що її знайомі ще жодного разу не отримали відповіді на ці заяви.

Абітурієнти з окупованого Донбасу їдуть через Росію

За словами абітурієнтки, тих, хто хоче вступати в Україну, не випускають через КПВВ, тому вони можуть їхати через країну-агресора.

Відкрито тут ніхто не розповідає, що вступає до українського вишу, бо будуть проблеми. Я їхала через Росію. Куди і навіщо їду, на кордоні не говорила, тому мене випустили без проблем,

– розповідає дівчина.

Як діти з ТОТ вступають до українських вишів? Вступники з окупованих територій мають право подати до 5 заяв на різні спеціальності через один освітній центр.



Абітурієнти з ТОТ мають вступати до вишів, коледжів чи профтехів через освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна". Вони будуть працювати з 7 червня до 24 вересня 2021 року.



Так, через вищезазначені освітні центри ці абітурієнти зможуть пройти річне оцінювання та ДПА, отримати документ державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту.



Дати вступу-2021 для абітурієнтів з ТОТ / Інфографіка МОН

До слова, вступники з тимчасово окупованих територій, можуть отримувати академічну і соціальну стипендію. Окрім того, вони мають пільги по оплаті за гуртожиток, безкоштовно отримують книги у вишах та доступ до інтернету.