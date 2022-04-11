Також росіянам не виплатять гранти в межах програми ЄС Erasmus+.

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Відтепер Росія не зможе брати участь у виконанні публічних контрактів і використанні європейських коштів.

Окрім того, ЄС запровадило обмеження фінансової та нефінансової підтримки російським державним або підконтрольним РФ організаціям за програмами ЄС, "Євратом" і держав-членів ЄС.

Єврокомісія призупиняє участь російських органів або пов’язаних із ними установ у всіх грантових угодах, а також здійснення всіх платежів у межах програм Horizon 2020, Horizon Europe тощо. За цими програмами не укладатимуться нові контракти з представниками РФ.

Водночас Єврокомісія оголосила про заходи підтримки українських студентів, молоді, вчителів та освітян у ці надзвичайно складні часи. Нові заходи забезпечать максимальну гнучкість у реалізації проєктів за участі українських студентів та працівників вишів.

До слова, через війну Росії з Україною Міністерство освіти остаточно припинило дію всіх угод з РФ щодо взаємного визнання дипломів про освіту та вчені звання. Про які саме угоди йдеться – читайте за посиланням.

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