Тимчасовий очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет отримав офіційне попередження від Євросоюзу в Україні про небезпеку змін у Міносвіти, оскільки це може зруйнувати проведені раніше реформи.

Раніше Міносвіти представило рішення про зміну структури міністерства, яке передбачає ліквідацію усіх директоратів, що були утворені кілька років тому в рамках реформи держслужби та фінансувалися Євросоюзом. Про це повідомило видання "Європейська правда".

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МОН тоді отримало європейські грантові кошти для проведення такої реформи. Вони також передбачали, що займати новостворені посади будуть на відкритих конкурсах.

Проте нові запропоновані Шкарлетом зміни порушують не лише зобов’язання України у рамках цієї реформи, а й змінюють умови надання Україні макрофінансової допомоги ЄС.

Тому проєкт рішення МОН був відхилений урядом як такий, що суперечить міжнародним зобов’язанням України.

Наприкінці минулого тижня Євросоюз звернувся з листом до Сергія Шкарлета, у якому нагадали йому про безповоротну допомогу Україні у сфері освіти та науки. Так, фінансування виконаних на даний момент програм має загальну вартість понад 200 мільйонів євро.

Тож ЄС вважає, що важливо зберегти 6 директоратів МОН із високооплачуваними співробітниками, які були утворені у рамках фінансованої ЄС реформи.

"Ми закликаємо вас продовжувати належну дію цих структур і посилювати їхню роль у міністерстві... Будь-який відкат досягнутого раніше успіху у реформах викличе нашу занепокоєність та може підірвати нашу співпрацю, яку ми прагнемо продовжувати", – йдеться у листі.

До слова, Сергій Шкарлет став виконувачем обов'язків міністра освіти й науки з 25 червня 2020 року за рішенням Кабміну і без підтримки Верховної Ради. Ого випробувальний термін закінчився 25 вересня, проте він і досі очолює МОН. ЩО про нього відомо – читайте у нашому матеріалі.