Європейський інвестиційний банк реалізує 30 проєктів в Україні: у яких містах

Європейські інвестиції потребують грамотного використання. У п'яти містах Запорізької області реалізують 30 проєктів загальною вартістю майже мільярд гривень.

Фінансову допомогу отримають 5 міст, зокрема Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ, Приморськ та Гуляйполе. Географію згодом планують розширити.

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Проєкти у Запорізькій області

До 30-річчя Незалежності України в регіоні планують відкрити 30 нових соціальних об'єктів, серед яких:

школи;

дитячі садки;

приймальні лікарень;

стадіони;

гуртожитки для тимчасово переміщених осіб.

Витрати на будівельні матеріали, будівництво та технічне обслуговування повністю покриває Європейський інвестиційний банк, а решту має профінансувати місцева влада.

В області проживають 14 тисяч родин вимушених переселенців. З початку конфлікту на Донбасі ми допомагаємо розбудовувати інфраструктуру на територіях, де вони мешкають. Це і гуртожитки, і дитячі садки. Сподіваємося, що й надалі співпрацюватимемо в інтересах людей,

– заявив заступник міністра розвитку громад і територій України Іван Лукеря.

У Мелітополі вперше за 44 роки вже капітально відремонтували інфекційну лікарню, оновили дитячий садок для дітей військових, Палац культури залізничників і дитячу музичну школу.

У Приморську завершили будівництво нового корпусу центральної районної лікарні, а в Гуляйполі оновили ще один дитячий садок.

Четвертий рік поспіль реалізують проєкти у Запоріжжі. Один з них – відновлення після пожежі школи № 53 у Шевченківському районі. Ремонтні роботи ведуться і у Малій гуманітарній академії, а також планують реконструювати Міський палац дитячої та юнацької творчості.

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Нова програма

Цьогоріч заплановано старт нової "Програми відновлення України", фінансову угоду про реалізацію якої підписали ЄІБ та уряд України.

Раді співробітництву з нашими європейськими партнерами й вітаємо той факт, що скоро буде підписана нова угода. Сподіваємося, що вже незабаром зможемо почати відбір проєктів для участі у програмі,

– наголосив Іван Лукеря.