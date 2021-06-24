Європейська школа Східного партнерства завершила навчальний рік онлайн-випускним

22 червня у столиці Грузії місті Тбілісі Європейська школа Східного партнерства відзначила свій другий випуск віртуальною церемонією. Серед випускників – 7 українців.

Усі 34 випускники – 24 дівчини та 10 юнаків – отримали диплом міжнародного бакалаврату. Третину з них вже запросили на навчання до відомих університетів Іспанії, Нідерландів, Угорщини, Італії, Бельгії, Естонії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Туреччини, США й Канади.

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Ентузіазм та нові можливості

До випускників із 6 країн Східного партнерства, їхніх батьків і викладачів приєдналися міністр освіти і науки Грузії Михайло Чхенкелі, директор департаменту Східного сусідства Європейської комісії Лоуренс Мередіт, виконавчий директор Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) Грете Фаремо та інші високопоставлені особи. Вони привітали випускників з успішним закінченням школи попри труднощі пов'язані з пандемією.

Цей рік слугував уроком стійкості та рішучості. Ви "пішли в онлайн" та здобули досвід із подолання труднощів, з якими вам довелося зіткнутися. Ви виявили цілеспрямованість й ентузіазм. Нова школа допомогла вам зрости особисто і стати незалежними,

– сказав на церемонії вручення дипломів Лоуренс Мередіт.

7 випускників – родом з Києва, Львова та Харкова. Частина з них уже вступила до університетів Європи та США, де їм повністю або частково оплатять навчання в галузі гуманітарних наук, психології, політичних наук і міжнародних відносин, а також інженерії.

Ця програма допомогла мені значно покращити англійську мову й комунікативні навички. Я навчилася виконувати декілька завдань одночасно, а також потоваришувала з однолітками з інших країн Східного партнерства. У майбутньому я сподіваюся стати спеціалістом у сфері економіки та сталого розвитку, щоб допомогти великим компаніям стати екологічнішими,

– сказала Єва Степанова.

Єва – з Харкова й отримала повну стипендію в Нью-Йоркському університеті Абу-Дабі. Її основною спеціалізацією буде економіка, а додатковою – екологія.

До середньої школи – за міжнародним дипломом

Про програму