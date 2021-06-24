Усі 34 випускники – 24 дівчини та 10 юнаків – отримали диплом міжнародного бакалаврату. Третину з них вже запросили на навчання до відомих університетів Іспанії, Нідерландів, Угорщини, Італії, Бельгії, Естонії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Туреччини, США й Канади.
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Ентузіазм та нові можливості
До випускників із 6 країн Східного партнерства, їхніх батьків і викладачів приєдналися міністр освіти і науки Грузії Михайло Чхенкелі, директор департаменту Східного сусідства Європейської комісії Лоуренс Мередіт, виконавчий директор Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) Грете Фаремо та інші високопоставлені особи. Вони привітали випускників з успішним закінченням школи попри труднощі пов'язані з пандемією.
Цей рік слугував уроком стійкості та рішучості. Ви "пішли в онлайн" та здобули досвід із подолання труднощів, з якими вам довелося зіткнутися. Ви виявили цілеспрямованість й ентузіазм. Нова школа допомогла вам зрости особисто і стати незалежними,
– сказав на церемонії вручення дипломів Лоуренс Мередіт.
7 випускників – родом з Києва, Львова та Харкова. Частина з них уже вступила до університетів Європи та США, де їм повністю або частково оплатять навчання в галузі гуманітарних наук, психології, політичних наук і міжнародних відносин, а також інженерії.
Ця програма допомогла мені значно покращити англійську мову й комунікативні навички. Я навчилася виконувати декілька завдань одночасно, а також потоваришувала з однолітками з інших країн Східного партнерства. У майбутньому я сподіваюся стати спеціалістом у сфері економіки та сталого розвитку, щоб допомогти великим компаніям стати екологічнішими,
– сказала Єва Степанова.
Єва – з Харкова й отримала повну стипендію в Нью-Йоркському університеті Абу-Дабі. Її основною спеціалізацією буде економіка, а додатковою – екологія.
До середньої школи – за міжнародним дипломом
Про програму
- З 2018 року – початку стипендійної програми – 105 школярів із різних міст 6 країн Східного партнерства змогли вступити на повністю фінансовану ЄС дворічну освітню програму. Загалом Європейську школу закінчили 64 учні – 44 дівчини та 20 юнаків.
- Диплом міжнародного зразка дозволить їм зробити кар'єру в таких галузях, як економіка, біохімічна інженерія, фізика, соціальні науки, мистецтво й культура, комунікації та ЗМІ, міжнародні відносини, медицина, право, гуманітарні науки й комп'ютерні технології.
- Ще 40 школярів вступлять у 2021 – 2023 роках, пройшовши конкурсний відбір, який включає подання заявки, письмовий тест і співбесіду.