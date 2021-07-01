Тести ЄВІ з іноземних мов: оприлюднили правильні відповіді на вступний іспит
Джерело:УЦОЯО
Вступники на магістратуру 30 червня склали Єдиний вступний іспит з іноземних мов. Тепер відомі правильні відповіді на завдання тестів ЄВІ, тому учасники можуть визначити власний бал за завданнями тесту.
Майже 100 тисяч українських вступників склали тести ЄВІ з англійської, іспанської, німецької та французької мов. А вже 2 липня на них чекає ЄФВВ – Єдиний фаховий вступний іспит.
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Водночас 83 учасників не допустили до пунктів тестування ЄВІ, з них 3 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань.
Зазначимо, що максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник тестування з іноземних мов, правильно виконавши всі завдання, 42 бали.
Кожне завдання тестів оцінюється в 0 або 1 бал:
- 1 бал – за правильну відповідь;
- 0 балів – якщо вказано неправильну відповідь, вказано більше однієї відповіді або відповіді на завдання не надано.
Для вступу на навчання на магістратурі необхідно складати єдиний вступний іспит з іноземної мови. ЄВІ – це тестування з іноземної мови, схоже до ЗНО.
Правильні відповіді на тести ЄВІ з іноземних мов
Відповіді на ЄВІ з англійської мови
Відповіді до тесту ЄВІ з англійської мови (перша зміна)
Відповіді до тесту ЄВІ з англійської мови (друга зміна)
Відповіді на ЄВІ з німецької мови
Відповіді до тесту ЄВІ з німецької мови
Відповіді на ЄВІ з іспанської мови
Відповіді до тесту ЄВІ з іспанської мови
Відповіді на ЄВІ з французької мови
Відповіді до тесту ЄВІ з французької мови
Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та єдиний вступний іспит (ЄВІ) – це випробування для вступу на навчання в магістратуру на основі здобутого ступеня вищої освіти (рівня бакалавра).
ЄФВВ та ЄВІ проходять із використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.
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Додамо, що офіційні результатів єдиного вступного іспиту з іноземних мов з’являться не пізніше 13 липня.
Що робити вступникам, які не взяли участь у сесії ЄВІ
Вступники, які не змогли взяти участь в основній сесії ЄВІ через певні причини, можуть зареєструватися для участі в додатковій сесії. Для цього необхідно впродовж 3 днів подати заяву та документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії.
Участь у додатковій сесії можуть взяти такі вступники:
- ті, хто брав участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ, але щодо них допущено порушення процедури проведення вступних випробувань, яке вплинуло на об’єктивність встановлення його результатів;
- брали участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ, але не змогли завершити виконання завдань через різке погіршення стану здоров’я або виникнення інших обставин у пункті тестування;
- не змогли взяти участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ через причини, які не залежали від їхніх дій та волі та на які вони не могли вплинути.