Майже 100 тисяч українських вступників склали тести ЄВІ з англійської, іспанської, німецької та французької мов. А вже 2 липня на них чекає ЄФВВ – Єдиний фаховий вступний іспит.

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Водночас 83 учасників не допустили до пунктів тестування ЄВІ, з них 3 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань.