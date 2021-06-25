Нове меню складається з 160 страв та додаткових безглютенових позицій. Воно розраховане на місяць часу, тобто страви за цей період не повинні повторюватись.

До теми Українські food-блогери, що надихають готувати: від пані Стефи до Клопотенка

"Будемо готувати кус ус з овочами, рибну котлету, до якої всі погано ставляться, але ми зробимо її смачною, зробимо мінестроне, плов, салат з овочів, дуже цікаві спеції, а на десерт у нас український рулет вертута з яблуками", – розповів автор меню Євген Клопотенко.

Готуватимуть страви за 45 хвилин

Під керівництвом ідеолога корисного харчування для учнів Євгена Клопотенка, кухарі повинні приготувати страви за 45 хвилин. Одним з головних завдань оновленого меню є те, щоб школярі проміняли фастфуди, які розташовані поруч біля школи, на їдальню.

Ми приходили після великої перерви і дивилися, які тарілки діти відносили на мийку. І коли ми побачили, що вони майже всі повні, ми зрозуміли, що це не смачно,

– зазначила співголова ГО Батьки SOS Олена Парфьонова.

Кухарі мають дотримуватись гігієнічних вимог і норм

Шкільним кухарям не обов'язково дотримуватися цього меню повністю. Вони можуть запропонувати власне. Але його потрібно затвердити. Головне – дотримуватись нових гігієнічних вимог і норм. Ба більше, заборонені раніше компоненти тепер вітаються.

"З'являться насіння, спеції, приберуться сосиски, приберуться велика кількість жиру, велика кількість солі", – додав шеф-кухар Клопотенко.

Цікаво Корисний сніданок: рецепт вівсяної запіканки з яблуками

52% шкіл в селах не мають обладнання для приготування

Втім привчити школярів до корисної їжі – не єдиний виклик. 52% шкіл в селах та 40% в містах не мають потрібних приміщень та обладнань, щоб діти могли нормально харчуватись. Застаріла техніка і планування харчоблоків не дозволяє готувати швидко і корисно. А цього вимагають міжнародні норми ризику небезпечних продуктів харчування ХАССП, на які вже перейшли в школах.

Температурні режими – це є один з важливих критеріїв ХАССП, коли ми готуємо не за часовими рамками, а 30 хвилин або 60 хвилин. Проте нова техніка нам дуже допомагає в цьому,

– повідомив засновник Національної асоціації громадського харчування Орест Степаняк.

В Україні хочуть спробувати німецьку модель харчування. Це створення опорних кухонь, де готують їжу для декількох навчальних закладів, а потім розвозять у них. А вже на місці в шкільній їдальні її розігріває оператор. Це дозволяє заощаджувати і дотримуватися норм.