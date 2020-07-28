Новий очільник Інституту, що займається закупівлею підручників, працював з Табачником
Виконувачем обов'язків директора Інституту модернізації змісту освіти став Євген Баженков, який працював в МОН за Табачника. Окрім того, він раніше фігурував у справі розкрадання майна Фонду соціального страхування.
На сайті інституту Євгена Баженова вже зазначили виконувачем обов'язків директора. Однак наказу про призначення поки немає в доступі, повідомляє сайт Нової української школи.
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Перед Баженковим Інститут модернізації змісту освіти очолював Костянтин Трушковський.
Що відомо про Євгена Баженкова
- Баженкова звільнили з посади директора Фонду соціального страхування в травні 2018 року. Підставою для звільнення стало його рішення про зміну форми власності із державної на приватну 71 об’єкта фонду.
- У листопаді 2019 року суд скасував рішення правління фонду про звільнення Баженкова. Після цього приватний нотаріус записав його в держреєстрі як директора фонду. Тоді Мінсоцполітики оскаржив таке рішення нотаріуса в Мін’юсті, який скасував поновлення Баженкова на посаді.
- Також Баженков працював у Міністерстві освіти і науки, коли його очолював Дмитро Табачник.
- З травня 2011 до грудня 2012 він очолював там департамент взаємодії з центральними органами виконавчої влади, засобами масової інформації та громадськими організаціями.
- Згодом до червня 2014 року був у МОН головою комітету з фізичного виховання і спорту.
- Після цього працював в апараті генерального прокурора та заступником міністра молоді та спорту.
Баженков (крайній справа) і Дмитро Табачник / Фото spartak.org.ua
Що відомо про Інститут модернізації змісту освіти?Це установа, підпорядкована Міністерству освіти, що зокрема займається розробкою та проведенням конкурсів підручників для шкіл. ЇЇ утворили у 2014 році.
У 2018 році інститут провалив терміни друку підручників для першачків Нової української школи. Після цього тодішня очільниця МОН Лілія Гриневич почала реформу установи.
У липні 2019-го був створений Український інститут розвитку освіти, який має поступово забрати на себе функції ІМЗО – зокрема йдеться про розробку шкільних підручників.