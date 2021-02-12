ЄС закликає Україну виконати рекомендації Венеційської комісії: права нацменшин

Джерело:"Радіо Свобода"
Рада асоціації Україна-ЄС зробила спільну заяву сторін щодо цінностей демократії, верховенства права та поваги до міжнародного законодавства.
Заяву поширило Представництво Євросоюзу в Україні 11 лютого. Рада асоціації погодилася забезпечити права національних меншин, закріплені в конвенціях ООН та Ради Європи.
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Сторона Європейського Союзу підкреслила необхідність повного впровадження рекомендацій Венеційської комісії щодо освітнього законодавства, а українська сторона наголосила, що разом з ухваленням закону "Про загальну середню освіту" в січні 2020 року продовжила перехідний період для статті 7 закону "Про освіту" до 2023 року.
Європейський Союз заохочує Україну застосувати рекомендації Венеційської комісії щодо закону про державну мову та звертає особливу увагу на ухвалення окремого закону про національні меншини.
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Венеційська комісія радить внести певні правки, адже низка законів про мову, на їх думку, в деяких моментах порушує права національних меншин, зокрема що стосується освітнього процесу.