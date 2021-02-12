ЄС закликає Україну виконати рекомендації Венеційської комісії: права нацменшин

Рада асоціації Україна-ЄС зробила спільну заяву сторін щодо цінностей демократії, верховенства права та поваги до міжнародного законодавства.

Заяву поширило Представництво Євросоюзу в Україні 11 лютого. Рада асоціації погодилася забезпечити права національних меншин, закріплені в конвенціях ООН та Ради Європи.

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Про що мовилося в Раді асоціації

Сторона Європейського Союзу підкреслила необхідність повного впровадження рекомендацій Венеційської комісії щодо освітнього законодавства, а українська сторона наголосила, що разом з ухваленням закону "Про загальну середню освіту" в січні 2020 року продовжила перехідний період для статті 7 закону "Про освіту" до 2023 року.

Європейський Союз заохочує Україну застосувати рекомендації Венеційської комісії щодо закону про державну мову та звертає особливу увагу на ухвалення окремого закону про національні меншини.

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У чому проблема

У грудні 2019 року Рада експертів з конституційного права Венеціанської комісії Ради Європи заявила, що закон про українську мову не забезпечує балансу між розвитком державної мови та захистом прав національних меншин.

між розвитком державної мови та захистом прав національних меншин. Восени 2017 року набув чинності змінений закон "Про освіту". Норма щодо обов'язкової державної мови в навчальних закладах викликала критику як в Україні, так і за кордоном. У липні 2020 року Конституційний суд України визнав цю норму законною .

як в Україні, так і за кордоном. У липні 2020 року Конституційний суд України визнав цю норму . Окрім цього, у квітні 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який набув чинності, за винятком окремих положень, 16 липня.

Венеційська комісія радить внести певні правки, адже низка законів про мову, на їх думку, в деяких моментах порушує права національних меншин, зокрема що стосується освітнього процесу.