Тимчасовий очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет відповів на поширену в ЗМІ інформацію про те, що Євросоюз попередив його не змінювати реформу МОН.

Шкарлет заявив, що помітив такі гучні заголовки, але вважає, що через медіа ЄС не буде доносити своєї думки до Міносвіти. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

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За словами Шкарлета, це дійсно було, але він просить користуватися лише офіційними джерелами інформації. "Цитування уривків із листа є вирваним із контексту, що нівелює розуміння змісту листа в цілому", – сказав він.

Отож, очільник МОН підтвердив, що відомство лише минулої доби, 28 жовтня, отримало лист від Євросоюзу. І він стосується тривалої і плідної співпраці з експертами ЄС та реалізації заходів реформ освіти та системи державного управління.

"Нагадаю, що у вересні я мав зустріч з керівником програм співробітництва ЄС в Україні Стефаном Шльойнінгом, на якій ми обговорили питання продовження реформ за підтримки ЄС, у тому числі Нової української школи", – написав Шкарлет.

Він додав, що між МОН та ЄС триває конструктивний діалог і результативна співпраця. І вони разом опрацьовують як питання реалізації вже запущених реформ в освіті, так і розробляють нові.