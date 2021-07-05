Вступники склали єдине фахове вступне випробування: правильні відповіді тесту та додаткова сесія

Участь у єдиному фаховому вступному випробуванні взяли понад 14 тисяч вступників до магістратури на спеціальності "Право" і "Міжнародне право". Вже опублікували правильні відповіді та пояснили, хто може зареєструватися у додатковій сесії.

Трьох учасників ЄФВВ не допустили до пунктів тестування, ще 5 вступників через порушення процедури дочасно припинили роботу над виконанням завдань тестів з права.

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Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) – це форма вступного випробування за технологією ЗНО з права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра.

Правильні відповіді до ЄФВВ



Правильні відповіді до ТЗНПК / Фото УЦОЯО



Правильні відповіді до тесту з права / Фото УЦОЯО

Хто може взяти участь у додатковій сесії ЄВІ та ЄФВВ

Вступники, які не змогли взяти участь в основній сесії ЄВІ/ЄФВВ через причини, які не залежали від них, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії.

Для цього необхідно упродовж 3 календарних днів подати до регіонального центру документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву.

Так, участь у додатковій сесії можуть взяти вступники, які:

брали участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ, але стосовно них допущено порушення процедури проведення вступних випробувань, яке вплинуло на об’єктивність встановлення його результатів;

брали участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ, але не змогли завершити виконання завдань вступних випробувань у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням інших обставин у пункті тестування;

не змогли взяти участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ через причини, які не залежали від їхніх дій та волі та на які вони не могли вплинути.

У разі неявки на основну сесію через хворобу до регіонального центру разом із заявою необхідно подати довідку про здоров’я.



Як вступники в магістратуру складають ЄФВВ / Фото МОН

Вступ на магістратуру: терміни