Вступники склали єдине фахове вступне випробування: правильні відповіді тесту та додаткова сесія
Джерело:Міністерство освіти і науки
Участь у єдиному фаховому вступному випробуванні взяли понад 14 тисяч вступників до магістратури на спеціальності "Право" і "Міжнародне право". Вже опублікували правильні відповіді та пояснили, хто може зареєструватися у додатковій сесії.
Трьох учасників ЄФВВ не допустили до пунктів тестування, ще 5 вступників через порушення процедури дочасно припинили роботу над виконанням завдань тестів з права.
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Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) – це форма вступного випробування за технологією ЗНО з права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра.
Правильні відповіді до ЄФВВ
Правильні відповіді до ТЗНПК / Фото УЦОЯО
Правильні відповіді до тесту з права / Фото УЦОЯО
Хто може взяти участь у додатковій сесії ЄВІ та ЄФВВ
Вступники, які не змогли взяти участь в основній сесії ЄВІ/ЄФВВ через причини, які не залежали від них, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії.
Для цього необхідно упродовж 3 календарних днів подати до регіонального центру документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву.
Так, участь у додатковій сесії можуть взяти вступники, які:
- брали участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ, але стосовно них допущено порушення процедури проведення вступних випробувань, яке вплинуло на об’єктивність встановлення його результатів;
- брали участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ, але не змогли завершити виконання завдань вступних випробувань у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням інших обставин у пункті тестування;
- не змогли взяти участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ через причини, які не залежали від їхніх дій та волі та на які вони не могли вплинути.
У разі неявки на основну сесію через хворобу до регіонального центру разом із заявою необхідно подати довідку про здоров’я.
Як вступники в магістратуру складають ЄФВВ / Фото МОН
Вступ на магістратуру: терміни
- 30 червня – основна сесія єдиного вступного іспиту;
- 2 липня – основна сесія єдиного фахового вступного випробування;
- 1 липня – починається реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів;
- з 15 липня до 18 години 23 липня – стартує прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів ЄВІ та ЄФВВ;
- з 19 липня до 30 липня – фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників на основі вищої освіти, здобутої за іншою спеціальністю, які вже складали ЄВІ;
- не пізніше 2 серпня – рекомендації до зарахування за держзамовленням;
- до 7 серпня (18:00) – подання оригіналів документів;
- 12 серпня – наказ про зарахування за держзамовленням.