Потрібно здобути знання і максимально вберегти дітей від наслідків війни. Про це в ефірі 24 каналу сказала членкиня комітету з питань освіти Верховної Ради, нардепка Наталія Піпа.

До теми Через війну в Україні скасують ЗНО та ДПА для школярів у 2022 році

ЗНО треба спростити

Вона пояснила, що зовнішнє незалежне оцінювання можна проводити. Однак його треба спрощувати, наприклад, залишивши 2 предмети:

основний – українську мову та літературу;

другий – на вибір (математика, історія України чи іноземна без аудіювання).

Є варіант, що ЗНО і вступний рік почнеться пізніше, щоб ми почали говорити про ЗНО після 3 – 5 місяців після перемоги,

– зауважила Піпа.

Також, можливо, навчальний рік почнеться не 1 вересня, а 1 грудня.

Нагадаємо! Із 14 березня у школах більшої частини областей України поновлюють навчання. Кожен заклад має можливість обрати форму навчального процесу – очний, змішаний чи дистанційний – відповідно до безпеки в регіоні.

Європа "полює" за випускниками з України

За словами нардепки, європейські університети "полюють" за українськими випускниками, аби вони залишилися в Європі, тому дають можливість вступити тільки за оцінками свідоцтва про освіту.

"Цього року (2022 – 24 канал) ймовірність відтоку буде більша. Тому ми шукаємо шлях, як збалансувати, спростити, водночас не втратити добрий механізм, інституцію вступу", – додала вона.