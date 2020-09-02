Уряд перерахував 8,5 мільярда гривень на рахунки місцевих бюджетів. Прем’єр-міністр наголосив, що ці гроші можна використати на закупівлю масок для вчителів та антисептиків для шкіл.

Про це Деним Шмигаль сказав під час засідання уряду, передає 24 канал.

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За його словами, станом на 2 вересня на залишках органів місцевого самоврядування є 8,5 мільярда гривень, які мають бути спрямовані на закупівлю засобів індивідуального захисту для вчителів і освітнього персоналу, а також на закупівлю антисептиків і всього необхідного, що потребують навчальні заклади.

Шмигаль додав, що для батьків, які хочуть вчити дітей вдома, уряд готовий надавати можливості дистанційного навчання, зокрема і через телеуроки, домашнє навчання чи екстернатуру.

"Всі ці механізми існують, батьки пишуть заяви на керівника школи і можуть обирати для дітей будь-яку форму навчання", – підкреслив Шмигаль.

Додамо, що у МОН раніше наголошували, що забепечити школи масками та антисептиками мають засновники – міські або районні ради.