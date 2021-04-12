У Міністерстві освіти та науки України розповіли, що, за оперативними даними, по Україні становила 93-95%. Остаточну інформацію оприлюднить згодом Український центр оцінювання якості освіти.

Зауважте Відставав у навчанні: під Дніпром школяр намагався покінчити з життям через майбутнє ЗНО

Пресслужба МОН наголосила: пробне ЗНО в умовах пандемії коронавірусу відбувалося з дотриманням усіх правил епідеміологічної безпеки.

Зокрема, всі учасники процесу були у масках, користувалися дезінфекторами та дотримувалися соціальної дистанції.

Пробне ЗНО вдалося провести у більшості областей України.

Винятком стали місто Київ, а також – Чернігівська та Миколаївська області. Наразі там призупинений громадський транспорт. Пробне ЗНО у цих регіонах має відбутися вже 24 квітня.

У МОН нагадали, що пробне тестування надає школярам можливість ознайомитися з процедурою основної сесії ЗНО.

Зверніть увагу! Освітній експерт Ігор Лікарчук розповів, що у 2021 році також можуть змісити дату основної сесії ЗНО.