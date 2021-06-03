Це ювілейний десятий захід, який щорічно проводиться та фінансується кредитною спілкою США Wave. Цього разу ярмарку довелось перевести в онлайн-режим у зв'язку з пандемією COVID-19.

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Що роблять на ярмарку фінансової грамотності

Ярмарок фінансової грамотності у Сполучених Штатах Америки – це окремий щорічний захід у кількох містах країни, де школярі вчаться приймати реальні фінансові рішення та готуються до дорослого життя.

Діти проходять спеціально розроблений навчальний курс, де обговорюють теми грошей. Учасники заходу вчаться вибудовувати власну кар'єру та співпрацюють з фінансовими установами.

80 відсотків школярів США не отримують жодної фінансової освіти, і не готові до дорослого життя. Однак наші учні, завдяки ярмарку, отримують безцінний досвід,

– наголошує вчитель бізнес-школи Браян Купер.

На думку вчителя, кожен школяр повинен розбиратися у своїх фінансових можливостях та вміти користуватись усіма доступними йому інструментами.

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Фінансові винагороди учнів

На ярмарку кожен тиждень навчання у травні поділений на окремі блоки, й учні застосовують здобуті знання на практиці. Вони вивчають теми бюджетування, кредитування, грошового менеджменту та інвестицій.

Найуспішніші школярі щороку отримують фінансове заохочення. Цьогоріч 1 000 доларів стипендії від кредитної спілки Wave отримала учениця випускного класу Хоуп Флогерті.

Дівчина хоче вступати до Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі на спеціальність "Міжнародний бізнес", і планує інвестувати отримані гроші у здобуття вищої освіти.