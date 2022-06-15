Японські університети готові прийняти українських студентів: як взяти участь у спецпрограмі

16 університетів спільно готові прийняти студентів з України, які тікають від війни. Так студенти зможуть почати або відновити навчання, повертаючись до нормального життя.

Коледжі, включаючи Міжнародний християнський університет, Університет Мейдзі та Софійський університет, планують запропонувати приблизно 70 студентам безкоштовну освіту та безпечне середовище для навчання.

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Вони пропонуватимуть короткострокові програми тривалістю від 1 до 1,5 року, після чого деякі також запропонують навчальні програми.

Освіта – це право студента. Завдяки цій ініціативі ми хочемо забезпечити студентам безпечне середовище для продовження навчання,

– сказав представник ICU.

У травні університет у західному передмісті Токіо прийняв 5 українських студентів, навчання яких було зірвано повномасштабним вторгненням Росії.

Ініціативу спільно очолює токійська організація Pathways Japan, яка надає підтримку біженцям із Сирії та Афганістану, пов’язану з навчанням та кар’єрою.

За словами Норімаси Орія, представника організації, студенти можуть відчувати, що їхнє майбутнє в Японії відрізняється від того, що вони планували. При цьому організація хоче, щоб вони використали цю можливість, щоб працювати над новими мріями та самореалізацією. Норімаса Орійо пообіцяв студентам з України надати фінансову підтримку, поки вони не стануть економічно незалежними і не облаштуються в Японії.

Терміни подачі заявок

Заявки на вступ триватимуть до 24 червня, і очікується, що кандидати, яких обрали, прибудуть до Японії в серпні, до початку нової академічної сесії у вересні, повідомили в Pathways Japan.

Відібрані студенти отримають:

Авіаквитки до Японії,

Житло,

Плата за навчання,

Підтримка у видачі віз і дозволів на проживання

Стипендії або допомогу в пошуку роботи на неповний робочий день.

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