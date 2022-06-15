Коледжі, включаючи Міжнародний християнський університет, Університет Мейдзі та Софійський університет, планують запропонувати приблизно 70 студентам безкоштовну освіту та безпечне середовище для навчання.
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Вони пропонуватимуть короткострокові програми тривалістю від 1 до 1,5 року, після чого деякі також запропонують навчальні програми.
Освіта – це право студента. Завдяки цій ініціативі ми хочемо забезпечити студентам безпечне середовище для продовження навчання,
– сказав представник ICU.
У травні університет у західному передмісті Токіо прийняв 5 українських студентів, навчання яких було зірвано повномасштабним вторгненням Росії.
Ініціативу спільно очолює токійська організація Pathways Japan, яка надає підтримку біженцям із Сирії та Афганістану, пов’язану з навчанням та кар’єрою.
За словами Норімаси Орія, представника організації, студенти можуть відчувати, що їхнє майбутнє в Японії відрізняється від того, що вони планували. При цьому організація хоче, щоб вони використали цю можливість, щоб працювати над новими мріями та самореалізацією. Норімаса Орійо пообіцяв студентам з України надати фінансову підтримку, поки вони не стануть економічно незалежними і не облаштуються в Японії.
Терміни подачі заявок
Заявки на вступ триватимуть до 24 червня, і очікується, що кандидати, яких обрали, прибудуть до Японії в серпні, до початку нової академічної сесії у вересні, повідомили в Pathways Japan.
Відібрані студенти отримають:
- Авіаквитки до Японії,
- Житло,
- Плата за навчання,
- Підтримка у видачі віз і дозволів на проживання
- Стипендії або допомогу в пошуку роботи на неповний робочий день.
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