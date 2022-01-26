Яку зарплату отримують вчителі та директори шкіл у Києві: відповідь Фіданян

У Києві вчителі отримують більші зарплати через надбавки, доплати та премії з міського бюджету. Директорка департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян розповіла, скільки заробляють педагоги у столиці.

Але, за її словами, життя в Києві значно дорожче. До того ж, столиця – це місто великих можливостей, і у вчителів завжди є спокуса знайти роботу з кращою зарплатою.

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Яка зарплата вчителів та директорів у Києві

Фіданян наголосила, що з 1 січня 2022 року вчитель вищої категорії в столиці отримуватиме на руки разом з усіма доплатами 14 тисяч гривень, а вчитель без категорії – 7 751 гривень. Але це за умови, якщо він працює на ставку (18 годин на тиждень).

Вона додала, що більшість вчителів у Києві працюють на півтори ставки, відповідно в них сума буде більшою.

Скільки отримує директор школи? Чиновниця каже, що здійснювати освітню реформу неможливо без підвищення зарплат директорам та їхнім заступникам. Адже не можуть вчителі змінити систему в школі, якщо адміністрація цього не підтримує.

Ситуація така: молодий директор, маючи лише адміністративні години (якщо він не викладає), з 1 січня з усіма надбавками та доплатами отримуватиме 12 367 гривень "чистими",

– сказала Фіданян.

Тобто учитель може отримати більше, хоча директор, на відміну від нього, має чіткий 8-годинний робочий день. Зарплата педагога залежить від стажу, категорії тощо, а керівника школи – лише від кількості учнів у закладі.

Освітянка додає, що у Києві давно встановили надбавки до зарплати адміністрації школи. Тож, окрім надбавок за вислугу років та престижність педагогічної праці, з міського бюджету директору виплачують:

надбавку за складність і напруженість у роботі — 50% до окладу,

одноразову грошову винагороду (100% до окладу),

премію.

Зрештою директор, який має великий стаж і 9 годин педагогічного навантаження щотижня, отримує досить пристойну зарплату.

Хто отримує найменше? На думку Фіданян, найгірша ситуація у Києві з помічниками вихователя дитячих садочків (нянечками), в яких зарплата — мізерні 5 тисяч гривень. Адже стільки ж отримує прибиральниця, яка не має справи з дітьми.

Яких учителів у Києві не вистачає

Загалом у столиці понад 800 вакансій педагогічних працівників. Найбільше не вистачає асистентів вчителя, які мають опікуватися дітьми з ООП – таких вакансій 109, і люди не погоджуються на цю роботу, бо ставка низька. Далі йдуть вихователі груп продовженого дня (106) та вчителі інформатики (83 вакансії).

У дефіциті також вчителі англійської – 56 вакансій і математики – 49. За словами Фіданян, вакансія математика є практично в кожній десятій школі. Є 43 вакантні місця для вчителів початкової школи, 32 – української мови та літератури, 26 – біології.

Інколи, до речі, вакансії не заповнюють зумисне, адже інші вчителі приймають для себе рішення працювати на 1,5 ставки і отримувати більшу зарплату.

Скільки коштів передбачено в бюджеті на зарплати вчителям Києва? Є освітня субвенція з державного бюджету, яка використовується винятково на зарплати вчителів (для Києва на 2022 рік передбачено 6,2 мільярди гривень).

За нашими розрахунками, вона забезпечить 65% фонду зарплати для понад 21 тисячі столичних педагогів. Решту 3,4 мільярда додасть місцевий бюджет на зарплату педагогам та іншим працівникам,

– додала Фіданян.

До слова, з січня 2022 року вчителям доплачуватимуть 10% до зарплати за ведення шкільного сайту. Водночас за заповнення електронних журналів доплату чомусь не встановили. Деталі – читайте тут.