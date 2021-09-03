Від 30 до 97 тисяч гривень: скільки заробляє Шкарлет та все керівництво Міносвіти

Міністерство освіти і науки показало розміри зарплат своїх працівників. Скільки отримали у липні міністр Сергій Шкарлет, його заступники та інші керівники відділів та департаментів МОН – читайте у статті.

Зазначимо, що найбільше отримали директорка Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана Криштоф (97,5 тисячі гривень) та генеральний директор Директорату європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик Олександр Пижов (90 тисяч гривень).

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Яку зарплату отримує керівництво МОН

У липні посадовці Міністерства освіти і науки отримали такі заробітні плати (розмір вказано уже з урахуванням усіх податків та зборів):

Міністр освіти i науки Сергій Шкарлет — 53 820 гривень.

— 53 820 гривень. Перший заступник міністра Микола Кизим — 36 211 гривень.

Заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій i цифровізації Артур Селецький — 46 547 гривень.

Заступниця міністра Любомира Мандзій — 29 218 гривень.

Заступник міністра Ігор Гарбарук — 44 843 гривень.

Заступниця міністра Світлана Даниленко — 93 380 гривень.

Заступник міністра з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко — 45 914 гривень.

Заступниця міністра Віра Рогова — 46 266 гривень.

Директорка департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Світлан Криштоф — 97 534 гривень.

Директорка департаменту забезпечення документообігу, контролю та технологій Інна Єрко — 40 826 гривень.

Директорка департаменту кадрового забезпечення Наталія Фурлет — 38 057 гривень.

Тимчасова виконувачка обов’язки Директора департаменту державних i загальнодержавних видатків Оксана Ткаченко — 27 915 гривень.

Начальниця управління бухгалтерського обліку та звітності Леся Поливач — 35 439 гривень.

Начальниця управління з питань державного майна та підприємств Євген Глушко — 29 345 гривень.

Начальниця управління міжнародного співробітництва та протоколу Стелла Шаповал — 82 695 гривень.

Начальниця відділу внутрішнього аудиту Галина Калиневич — 28 867 гривень.

Начальниця відділу планування, зв’язків з громадськістю та доступу до публічної інформації Ольга Кононенко — 32 004 гривень.

Начальник відділу преси та інформації Валентин Колєчкін — 22 923 гривень.

Керівник патронатної служби міністра Сергій Захарін — 23 480 гривень.

Генеральний директор директорату європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик Олександр Пижов — 89 902 гривень.

Генеральний директор директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Андрій Осмоловський — 28 715 гривень.

Генеральний директор директорату професійної освіти Ірина Шумік — 49 929 гривень.

Генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти Олег Шаров — 51 669 гривень.

Генеральний директор директорату науки та інновацій Безвершенко Юлія — 50 256 гривень.

Нижче опублікована відповідь від МОН щодо зарплати всіх чиновників Міністерства освіти і науки.



Зарплати керівництва МОН / Лист-відповідь МОН на запит журналістів НУШ



Зарплати керівництва МОН / Лист-відповідь МОН на запит журналістів НУШ



Зарплати керівництва МОН / Лист-відповідь МОН на запит журналістів НУШ

До слова, ще 5 березня до КСУ надійшло подання від депутатів про скасування рішення Ради стосовно призначення Шкарлета. Причиною називали кнопкодавство. Річ у тім, що за призначення надійшли голоси від деяких нардепів, яких не було тоді в сесійній залі.

Проте Конституційний Суд України відмовився розглядати подання нардепів щодо того, чи конституційним було призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. Ця ухвала є остаточною.