Допоможіть дитині знайти себе: як почати пробувати нові професії ще у школі
Ким стати в майбутньому? Яку професію обрати? На кого піти вчитися? Що мені взагалі подобається і де я можу себе реалізувати? Такі питання постають перед кожним підлітком. Про це ж думають батьки, які хочуть допомогти своїй дитині визначитися. Відповідь – треба пробувати! Для кожного віку є свої можливості спробувати себе у різних сферах і це потрібно робити якомога швидше.
Сучасні батьки прагнуть навчати дітей з самого дитинства: підбирають розвиваючі заняття для малюків, а потім, крім дитячого садка й школи, ще всілякі секції, гуртки, студії. Завдяки додатковим заняттям дитина отримує нові навички, компетенції, розширює коло спілкування і свій світогляд.
Але в дошкільному та молодшому шкільному віці у дитини недостатньо знань та можливостей для того, щоб самостійно обрати собі заняття. З одного боку, дитина не завжди розуміє власні бажання та схильності, а з іншого боку, на вибір дитячих додаткових занять впливають можливості батьків, адже дитячі активності вимагають як фінансових, так і часових витрат.
Цілком очевидно, що батьки не завжди можуть точно встановити, які заняття сподобаються дитині, підійдуть за темпераментом, і в якому колективі вона буде себе комфортно почувати. Саме тому дошкільний і молодший шкільний вік – це чудовий час, щоб випробувати різні напрями навчання, різні колективи і повчитися у кількох викладачів.
Завдання батьків – підтримувати емоційний настрій дитини в процесі навчання. Для дітей і підлітків величезне значення має ставлення батьків до їхніх занять. Тому для підтримки мотивації та активного розвитку, дитині будь-якого віку необхідно, щоб її батьки схвалювали і брали участь в її захопленнях.
Які напрямки для розвитку обрати
Природничо-науковий. Починається знайомство з наукою ще у школі в гуртках, дитячих технопарках, студіях, музеях і наукових центрах. Для розвитку логічного мислення можна піти в секцію з шахів. Обговорюйте науково-популярні статті, разом дивіться наукові фільми, відвідуйте виставки та фестивалі захоплюючих наук.
Пізнавальний інтерес – риса не вроджена. Якщо постійно підтримувати дитину та заохочувати вивчення навколишнього світу, з часом вона буде сама постійно прагнути дізнаватися щось нове. Завдання батьків полягає у тому, щоб навчити дитину не тільки цікавитися, а й освоювати явище.
Почніть з простих дій: експерименти з водою, пророщування насіння рослин на підвіконні, розбирання та збирання предметів. І, звичайно ж, не забувайте про відвідування відповідних музеїв.
Аби підсилити інтерес дитини до світу науки, можете разом створити дошку з усім, що викликає у вашого чада найбільший інтерес та захоплення. Це може бути модель сонячної системи з окремими зображеннями кожної планети, фото рідкісних рослин, тварин або динозаврів, або ж фото відомих вчених, якими захоплюється дитина. Все це можна зробити дуже просто, а допоможе вам у цьому фотопапір високої якості. Зображення можна роздрукувати як у вигляді звичних фотокарток, так і на магнітному фотопапері, який можна закріпити на будь-якій металевій поверхні.
Canon Plus Glossy II – ідеальний фотопапір з глянцевим покриттям найкращої якості
- Виробничо-технологічний
Навчити пиляти, забивати цвяхи, готувати можуть самі батьки, але оволодіти якимось ремеслом краще в технічних гуртках. Кулінарні майстер-класи, миловаріння і виготовлення свічок є вже з молодших класів школи. А з середньої школи можна спробувати різьблення по дереву, столярне, токарне ремесло, гуртки крою та шиття.
- Соціально-гуманітарний
Розвивати соціально гуманітарний напрям можна в читанні і заняттях з іноземної мови. Щоб зрозуміти, близькі дитині гуманітарні спеціальності, запропонуйте йому почати писати щоденник, вірші, романи, статті. Відточувати комунікативні навички, читання і написання текстів можна самостійно або, наприклад, на заняттях з риторики.
- Інформаційно-технологічний
Познайомити дитину зі сферою IT можна на заняттях з програмування, або навіть вдома за допомогою сучасних дитячих книг і комп'ютерних програм. Майданчиками для розвитку можуть стати дитячі технопарки, центри молодіжної інноваційної творчості, наукові центри та цифрові школи.
- Фінансово-економічний
Уміння поводитися з грошима приходить з досвідом, і якщо займатися власним бізнесом ще рано, то почати освоювати фінансово-економічний профіль можна з кишенькових грошей і традиційної гри "Монополія". Якщо дитина відчує інтерес до цього профілю, то його необхідно направити на поглиблене вивчення математики.
- Інженерно-технічний
Для цього профілю характерний дух винахідництва. Спробувати даний напрямок можна в гуртках з робототехніки, конструювання та 3D-моделювання, в дитячо-юнацьких центрах, центрах молодіжної творчості. Підтримати ентузіазм дитини можна в спільних поїздках на виставки інновацій та музеї техніки.
Універсальною порадою буде прикрасити кімнату дитини моделями різноманітних винаходів та механізмів. Фото та цілі постери можна роздрукувати на спеціальному фотопапері й розмістити у різних місцях кімнати. Фото ж моделей, які створила ваша дитина можна видрукувати на магнітному папері та прикріпити на холодильник. Так ви вкотре покажете малечі, що справді пишаєтеся її роботою та цінуєте захоплення.
- Спортивний
Спорт не тільки формує здорове тіло, а й виховує особистість. Спортсменів вважають людьми наполегливими і цілеспрямованими, і вони зможуть проявити свої вольові якості в будь-якій професії. Але для професійного спортсмена кар'єра починається рано: на гімнастику беруть, наприклад, з 3-х років, на футбол з 5-ти, і буває важко прийти у спорт пізніше. Тому вибирайте спортивні секції всіляких напрямків і видів, що існують в дитячо-юнацьких спортшколах, палацах творчості і спортивних клубах. А найкраще, що можуть зробити батьки надалі, – це стати відданими вболівальниками своєї дитини.
- Творчий
Розвиток творчих спеціальностей починається традиційно рано. Якщо підліток захоче вступати в художній заклад або музичне училище, то без відповідної бази, яка закладається у віці молодшої та середньої школи, йому буде вкрай важко це зробити. Зрозуміти, чи близьке дитині мистецтво, можна в музичній школі, танцювальній секції, театральному гуртку, заняттях з малювання, вишивання, фотографії або виготовлення іграшок. Щоб дитина розвивалася у творчому напрямку, ходіть на виставки й концерти. Насолоджуйтесь мистецтвом разом.
Порада: розвивати творчість дитини можна з малечку, головне – не обмежуйте дітей, дайте їм більше свободи та можливостей. Водночас не залишайте їх, а допомагайте та підштовхуйте, хваліть та мотивуйте. Кожній дитині важливо відчувати, що її намагання та творчість цінують. Разом ви можете втілити в життя безліч проєктів, від звичайних малюнків до власного дизайну одягу і все це можна зробити в домашніх умовах завдяки високоякісному набору фотопаперу.
До прикладу, завдяки паперу для термоперенесення ви можете створити малюнок та просто перенести його на одяг. Таким чином, можна власноруч створити унікальну колекцію.
LF-101 – носії для термоперенесення на світлу тканину
Людина вчиться робити вибір з самого народження: немовля відмовляється від нецікавої іграшки і тягнеться до тієї, яка більше приваблює. Якщо батьки допоможуть дитині зберегти це вміння, навчать робити вибір і справлятися з його наслідками, то він підійде до вибору справи свого життя спокійно і впевнено. А головне - зробить цей вибір сам.