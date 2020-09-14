Ким стати в майбутньому? Яку професію обрати? На кого піти вчитися? Що мені взагалі подобається і де я можу себе реалізувати? Такі питання постають перед кожним підлітком. Про це ж думають батьки, які хочуть допомогти своїй дитині визначитися. Відповідь – треба пробувати! Для кожного віку є свої можливості спробувати себе у різних сферах і це потрібно робити якомога швидше.

Сучасні батьки прагнуть навчати дітей з самого дитинства: підбирають розвиваючі заняття для малюків, а потім, крім дитячого садка й школи, ще всілякі секції, гуртки, студії. Завдяки додатковим заняттям дитина отримує нові навички, компетенції, розширює коло спілкування і свій світогляд.

Але в дошкільному та молодшому шкільному віці у дитини недостатньо знань та можливостей для того, щоб самостійно обрати собі заняття. З одного боку, дитина не завжди розуміє власні бажання та схильності, а з іншого боку, на вибір дитячих додаткових занять впливають можливості батьків, адже дитячі активності вимагають як фінансових, так і часових витрат.

Цілком очевидно, що батьки не завжди можуть точно встановити, які заняття сподобаються дитині, підійдуть за темпераментом, і в якому колективі вона буде себе комфортно почувати. Саме тому дошкільний і молодший шкільний вік – це чудовий час, щоб випробувати різні напрями навчання, різні колективи і повчитися у кількох викладачів.

Порада! Не бійтеся експериментувати і за можливості поєднувати кілька різнопланових занять. Як тільки у людини з'явиться досвід, він зможе вибрати те, що йому більше подобається, а потім і самостійно записатися в цікаву секцію.

Завдання батьків – підтримувати емоційний настрій дитини в процесі навчання. Для дітей і підлітків величезне значення має ставлення батьків до їхніх занять. Тому для підтримки мотивації та активного розвитку, дитині будь-якого віку необхідно, щоб її батьки схвалювали і брали участь в її захопленнях.

Які напрямки для розвитку обрати

Природничо-науковий. Починається знайомство з наукою ще у школі в гуртках, дитячих технопарках, студіях, музеях і наукових центрах. Для розвитку логічного мислення можна піти в секцію з шахів. Обговорюйте науково-популярні статті, разом дивіться наукові фільми, відвідуйте виставки та фестивалі захоплюючих наук.

Пізнавальний інтерес – риса не вроджена. Якщо постійно підтримувати дитину та заохочувати вивчення навколишнього світу, з часом вона буде сама постійно прагнути дізнаватися щось нове. Завдання батьків полягає у тому, щоб навчити дитину не тільки цікавитися, а й освоювати явище.

Почніть з простих дій: експерименти з водою, пророщування насіння рослин на підвіконні, розбирання та збирання предметів. І, звичайно ж, не забувайте про відвідування відповідних музеїв.

Аби підсилити інтерес дитини до світу науки, можете разом створити дошку з усім, що викликає у вашого чада найбільший інтерес та захоплення. Це може бути модель сонячної системи з окремими зображеннями кожної планети, фото рідкісних рослин, тварин або динозаврів, або ж фото відомих вчених, якими захоплюється дитина. Все це можна зробити дуже просто, а допоможе вам у цьому фотопапір високої якості. Зображення можна роздрукувати як у вигляді звичних фотокарток, так і на магнітному фотопапері, який можна закріпити на будь-якій металевій поверхні.



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Виробничо-технологічний

Навчити пиляти, забивати цвяхи, готувати можуть самі батьки, але оволодіти якимось ремеслом краще в технічних гуртках. Кулінарні майстер-класи, миловаріння і виготовлення свічок є вже з молодших класів школи. А з середньої школи можна спробувати різьблення по дереву, столярне, токарне ремесло, гуртки крою та шиття.

Соціально-гуманітарний

Розвивати соціально гуманітарний напрям можна в читанні і заняттях з іноземної мови. Щоб зрозуміти, близькі дитині гуманітарні спеціальності, запропонуйте йому почати писати щоденник, вірші, романи, статті. Відточувати комунікативні навички, читання і написання текстів можна самостійно або, наприклад, на заняттях з риторики.

Інформаційно-технологічний

Познайомити дитину зі сферою IT можна на заняттях з програмування, або навіть вдома за допомогою сучасних дитячих книг і комп'ютерних програм. Майданчиками для розвитку можуть стати дитячі технопарки, центри молодіжної інноваційної творчості, наукові центри та цифрові школи.

Фінансово-економічний

Уміння поводитися з грошима приходить з досвідом, і якщо займатися власним бізнесом ще рано, то почати освоювати фінансово-економічний профіль можна з кишенькових грошей і традиційної гри "Монополія". Якщо дитина відчує інтерес до цього профілю, то його необхідно направити на поглиблене вивчення математики.

Інженерно-технічний

Для цього профілю характерний дух винахідництва. Спробувати даний напрямок можна в гуртках з робототехніки, конструювання та 3D-моделювання, в дитячо-юнацьких центрах, центрах молодіжної творчості. Підтримати ентузіазм дитини можна в спільних поїздках на виставки інновацій та музеї техніки.

Універсальною порадою буде прикрасити кімнату дитини моделями різноманітних винаходів та механізмів. Фото та цілі постери можна роздрукувати на спеціальному фотопапері й розмістити у різних місцях кімнати. Фото ж моделей, які створила ваша дитина можна видрукувати на магнітному папері та прикріпити на холодильник. Так ви вкотре покажете малечі, що справді пишаєтеся її роботою та цінуєте захоплення.

Спортивний

Спорт не тільки формує здорове тіло, а й виховує особистість. Спортсменів вважають людьми наполегливими і цілеспрямованими, і вони зможуть проявити свої вольові якості в будь-якій професії. Але для професійного спортсмена кар'єра починається рано: на гімнастику беруть, наприклад, з 3-х років, на футбол з 5-ти, і буває важко прийти у спорт пізніше. Тому вибирайте спортивні секції всіляких напрямків і видів, що існують в дитячо-юнацьких спортшколах, палацах творчості і спортивних клубах. А найкраще, що можуть зробити батьки надалі, – це стати відданими вболівальниками своєї дитини.

Творчий

Розвиток творчих спеціальностей починається традиційно рано. Якщо підліток захоче вступати в художній заклад або музичне училище, то без відповідної бази, яка закладається у віці молодшої та середньої школи, йому буде вкрай важко це зробити. Зрозуміти, чи близьке дитині мистецтво, можна в музичній школі, танцювальній секції, театральному гуртку, заняттях з малювання, вишивання, фотографії або виготовлення іграшок. Щоб дитина розвивалася у творчому напрямку, ходіть на виставки й концерти. Насолоджуйтесь мистецтвом разом.

Порада: розвивати творчість дитини можна з малечку, головне – не обмежуйте дітей, дайте їм більше свободи та можливостей. Водночас не залишайте їх, а допомагайте та підштовхуйте, хваліть та мотивуйте. Кожній дитині важливо відчувати, що її намагання та творчість цінують. Разом ви можете втілити в життя безліч проєктів, від звичайних малюнків до власного дизайну одягу і все це можна зробити в домашніх умовах завдяки високоякісному набору фотопаперу.

До прикладу, завдяки паперу для термоперенесення ви можете створити малюнок та просто перенести його на одяг. Таким чином, можна власноруч створити унікальну колекцію.



LF-101 – носії для термоперенесення на світлу тканину

Людина вчиться робити вибір з самого народження: немовля відмовляється від нецікавої іграшки і тягнеться до тієї, яка більше приваблює. Якщо батьки допоможуть дитині зберегти це вміння, навчать робити вибір і справлятися з його наслідками, то він підійде до вибору справи свого життя спокійно і впевнено. А головне - зробить цей вибір сам.