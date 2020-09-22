Підтвердження коронавірусу у вчителя змушує його відчувати велику відповідальність, адже через нього на карантин може піти ще кілька класів. Так, в Україні з початку нового навчального року вже близько 18 тисяч учнів та вчителів захворіли на COVID-19.

Як підтримати хворого колегу-вчителя на карантині – розповіла психотерапевтка Марина Вострова виданню "Освіторія".

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Як вчителі можуть підтримати колегу, який захворів на коронавірус

За словами експертки, щоб підтримати когось, людина має спочатку знати, якими методами це можна зробити. Для цього психотерапевтка пропонує прості і дієві вправи:

Глибоке дихання з лобно-потиличним обхватом

Це чудово допомагає в стресових ситуаціях, коли потрібно заспокоїтись і зняти тривогу. Як це зробити? Покладіть одну долоню на лоб, іншу — на потилицю, сфокусуйтеся на диханні і зробіть глибокі й рівні вдихи та видихи.

Поза Кука

Це теж добре знімає напругу і відновлює психоемоційну рівновагу. Як це зробити? Сядьте на стілець, витягніть руки перед собою, перехрестіть долоні і з’єднайте їх у замок, а після цього покладіть руки на груди. Також схрестіть ноги і сфокусуйтеся на диханні.

У кризових ситуаціях важливо економити свої сили. Тому експертка радять вчителям наперед продумати і спланувати, як працювати на дистанційному навчанні. До прикладу, можна лекцію записати на відео, а не повторювати її кілька разів різним класам тощо. Так, кожен вчитель знатиме, за яким сценарієм діяти в певній ситуації. І усвідомлення того, що вони знають, що робити, знижує стрес.



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Якщо вчитель відчуває провину за те, що захворів?

Вчителі у своїй більшості — дуже відповідальні перфекціоністи. Тому вони частіше схильні мати почуття провини. Тобто вчителька може картати себе за те, що вона захворіла, і тепер через неї колеги і діти пішли на карантин.

Марина Вострова запевняє, що тут може допомогти самоемпатія. Педагог має розуміти, що вона прийшла на роботу, бо їй важливий розвиток та навчання дітей. "Коли вчителька розуміє, що вона не просто так пішла на роботу, а робила те, що було важливо для неї, тоді вона зробить крок до пробачення себе", – додала вона.

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В часи пандемії вчителям дуже потрібна психологічна підтримка, адже вони разом із лікарями сьогодні є найбільш вразливою частиною населення.

Як учителю запобігти емоційному вигоранню

Якщо після самоізоляції вчитель у класі чує: "Це ми через вас сиділи вдома два тижні", то не варто пропускати такі фрази повз вуха. Такі розмови слід одразу зупиняти — спокійно нагадати дітям, що це могло трапитися з кожним з нас, і ми не знаємо, хто буде наступним.

Також важливо, щоб діти озвучили, чим був корисний для них час удома: хтось опанував нову технологію, хтось навчився готувати смачну страву, а хтось просто виспався. Вчитель також обов’язково має поділитися своїм досвідом.