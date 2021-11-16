Якщо у школі вакциновано 100% працівників, дітей треба повертати за парти, – Шкарлет
Джерело:телеграм Сергія Шкарлета
В Україні вчителі повільними темпами вакцинуються проти коронавірусу. Наразі хоча б однією дозою вакциновано близько понад 95% освітян. За словами Шкарлета, як тільки у школі вакцинують 100% працівників, для учнів треба відновлювати очне навчання.
Скільки шкіл навчається дистанційно
Станом на 15 листопада навчаються в онлайн-режимі 5,4 тисячі шкіл, а це майже 40% від загальної кількості. Лідерами онлайн-навчання є Львівщина – 636 шкіл та Одещина – 621.
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Окрім того, на канікулах зараз продовжують перебувати 84 заклади, найбільше таких шкіл на Миколаївщині – 59.
Скільки вакциновано вчителів
Міністр освіти Сергій Шкарлет оприлюднив оновлені дані статистики вакцинації вчителів. За даними МОН, принаймні однією дозою вакцини щеплено 95,4% працівників шкіл.
Водночас повний цикл щеплення від COVID-19 отримали понад 528 тисяч працівників шкіл, а це понад 81% їх загальної кількості.
Найкращу статистику повного циклу вакцинування освітян демонструють:
- Харківська область – 90,9%;
- Черкаська область – 90,3%;
- Донецька область – 89,9%;
- Дніпропетровська область – 88,3%.
Де вакциновано найменше вчителів? Антилідерами за кількістю невакцинованих освітян на сьогодні є:
- Рівненська область – 8%,
- Тернопільська область – 7,1%,
- Закарпатська область – 7%.
У разі досягнення працівниками школи показника вакцинованості (100% у червоній зоні) дітей треба повертати за парти. Із таким закликом я звертаюся до засновників закладів освіти,
– наголосив Шкарлет.
Текст публікації Сергія Шкарлета:
За оперативною інформацією, повний цикл щеплення від COVID-19 отримали понад 528 тисяч працівників закладів загальної середньої освіти, або понад 81% їх загальної кількості.
Принаймні однією дозою вакцини щеплено 95,4% працівників шкіл. Найкращу статистику повного циклу вакцинування освітян демонструють: Харківська – 90,9%; Черкаська – 90,3%; Донецька – 89,9%; Дніпропетровська – 88,3% області.
Антилідерами за кількістю невакцинованих освітян на сьогодні є: Рівненська область – 8%, Тернопільська – 7,1% та Закарпатська – 7%.
Також інформую про кількість шкіл, які сьогодні здійснюють навчання учнів дистанційно. Таких нараховується 5,4 тисячі, або майже 40% від загальної кількості. Лідерами онлайн-навчання є Львівщина – 636 шкіл та Одещина – 621. На канікулах зараз продовжують перебувати 84 заклади, найбільше таких шкіл на Миколаївщині – 59.
У разі досягнення працівниками школи показника вакцинованості (100% у червоній зоні) дітей треба повертати за парти. Із таким закликом я звертаюся до засновників закладів освіти.