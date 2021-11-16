Скільки шкіл навчається д истанційно

Станом на 15 листопада навчаються в онлайн-режимі 5,4 тисячі шкіл, а це майже 40% від загальної кількості. Лідерами онлайн-навчання є Львівщина – 636 шкіл та Одещина – 621.

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Окрім того, на канікулах зараз продовжують перебувати 84 заклади, найбільше таких шкіл на Миколаївщині – 59.

Скільки вакциновано вчителів

Міністр освіти Сергій Шкарлет оприлюднив оновлені дані статистики вакцинації вчителів. За даними МОН, принаймні однією дозою вакцини щеплено 95,4% працівників шкіл.

Водночас повний цикл щеплення від COVID-19 отримали понад 528 тисяч працівників шкіл, а це понад 81% їх загальної кількості.

Найкращу статистику повного циклу вакцинування освітян демонструють:

Харківська область – 90,9%;

Черкаська область – 90,3%;

Донецька область – 89,9%;

Дніпропетровська область – 88,3%.

Де вакциновано найменше вчителів? Антилідерами за кількістю невакцинованих освітян на сьогодні є:

Рівненська область – 8%,

Тернопільська область – 7,1%,

Закарпатська область – 7%.

У разі досягнення працівниками школи показника вакцинованості (100% у червоній зоні) дітей треба повертати за парти. Із таким закликом я звертаюся до засновників закладів освіти,

– наголосив Шкарлет.

Текст публікації Сергія Шкарлета:

За оперативною інформацією, повний цикл щеплення від COVID-19 отримали понад 528 тисяч працівників закладів загальної середньої освіти, або понад 81% їх загальної кількості.

Принаймні однією дозою вакцини щеплено 95,4% працівників шкіл. Найкращу статистику повного циклу вакцинування освітян демонструють: Харківська – 90,9%; Черкаська – 90,3%; Донецька – 89,9%; Дніпропетровська – 88,3% області.

Антилідерами за кількістю невакцинованих освітян на сьогодні є: Рівненська область – 8%, Тернопільська – 7,1% та Закарпатська – 7%.

Також інформую про кількість шкіл, які сьогодні здійснюють навчання учнів дистанційно. Таких нараховується 5,4 тисячі, або майже 40% від загальної кількості. Лідерами онлайн-навчання є Львівщина – 636 шкіл та Одещина – 621. На канікулах зараз продовжують перебувати 84 заклади, найбільше таких шкіл на Миколаївщині – 59.

У разі досягнення працівниками школи показника вакцинованості (100% у червоній зоні) дітей треба повертати за парти. Із таким закликом я звертаюся до засновників закладів освіти.