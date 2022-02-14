Однак кожній родині, школі та садочку потрібно мати свій план дій, і вже тренуватись його виконувати. Нижче читайте інструкцію для перевірки навчального закладу на випадок НС.

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Від батарейок до сухпайків: що просять принести в школи

У соцмережах батьки розповідають про підготовку садочків і шкіл до можливої військової агресії. Але така підготовка дуже різниться. Наприклад, дитяча письменниця та блогерка Татуся Бо навела приклади того, що просять батьків у київських школах:

принести з дому підписану іменем дитини ковдру;

закупити свічки;

купити по 10 батарейок АА на кожного учня;

принести по два 5-літрових бутлів води на кожного учня.

А в одній приватній школі попросили батьків закупити і ковдри, і воду, і сухпайки. Інші ж пишуть, що у закладах їхніх дітей таких списків покупок не давали.

Ще в одному садочку скинули інформацію, де найближче укриття та медична частина, а ще попросили зробити бейджі з повною інформацією про дитину.

Де шукати своїх дітей у разі небезпеки – батьки мають запитати в дитсадку і школі. Адже не в кожному закладі є укриття чи підвал.

Завуч столичної школи Любомир Федорів розповів, що з районо прийшла вказівка попросити батьків зібрати "тривожні рюкзаки" дітям, де би були:

вода питна;

проста їжа на чотири години;

галети,

індивідуальна аптечка;

ліхтарик з запасними батарейками;

невеличка ковдра.

А бігти із цими рюкзачками доведеться до найближчої станції метро, оскільки підвалу у будівлі немає.

План дій у разі надзвичайної ситуації

В одному зі столичних садочків директорка запросила інструктора з фізичної безпеки для допомоги. Він повідомив, що у разі надзвичайної ситуації дітей мають відвести на перший поверх, де міцні стіни. Потім подалі від вікон вкласти малюків на підлогу.

Цікаво, що дітей цьому можна вчити у формі гри хоча б кожні 10 днів – щоб потім вони були готові в разі небезпеки.

Інструктор також радить кожній родині мати свій план дій. Наприклад, школа розташована на правому березі Києва, а люди живуть на лівому.

Мости будуть стояти. Не дай боже, мости будуть зруйновані. Тому я рекомендував би знайти родичів чи друзів, які найближче перебувають від школи. І щоб дитина чекала там,

– радить інструктор Олексій Павлійчук.

І батьки мають пройти з дитиною цим маршрутом. Крім того, варто роздрукувати Google-мапу і намалювати на ній маршрут, аби дитина могла знайти дорогою. Але, звісно, такий варіант підходить для старших дітей.

З членами родини треба домовитися заздалегідь – де ви зустрічаєтеся у разі чого. Оскільки може не бути зв’язку, електрики, сяде телефон тощо.

Інструктор наголошує, що зараз не йдеться про паніку, а лише – про підготовку і логіку. Бо якщо у вас є хоч якийсь план – ви швидше зорієнтуєтеся у будь-якій нестандартній ситуації.

Що робити дитині у випадку НС, якщо вона в школі

Вчитель "Захисту Вітчизни" зі школи прифронтового Маріуполя Геннадій Іванченко підготував інструкцію для школярів на випадок бойових дій і артилерійських обстрілів, передає "Освіторія".

Якщо учень перебуває в школі:

Пам’ятайте, що в школі за життя та безпеку дитини відповідають вчителі та адміністрація. Тож, варто виконувати їхні вказівки.

Дітям не можна намагатися самостійно та без дозволу вчителя залишити приміщення школи, щоб дістатися дому. Це може бути небезпечно.

Якщо дитина має можливість – нехай зателефонує своїм рідним, щоб узгодити подальші дії.

Якщо в районі школи почався артилерійський обстріл, то треба перечекати його в безпечному місці під наглядом учителів.

Експерт додав, що бойові дії майже ніколи не починаються неочікувано. Постійно працює військова розвідка, існують лінії оборони, є відпрацьований план контрзаходів. За обставин реального вторгнення школи найімовірніше вчасно закриють.

Що кажуть у МОН

Очільник МОН заявив, що варто зберігати спокій та тверезо аналізувати все, що лунає сьогодні в інформаційному просторі нашої країни та за її межами. Заклади освіти України продовжують працювати у звичному режимі, освітній процес триває без змін і жодних рішень щодо його призупинення у зв’язку з ситуацією в країні немає. Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму телеграм-каналі.

Шкарлет звернувся до освітян, батьків та здобувачів освіти з проханням довіряти інформації тільки з офіційних джерел, зокрема каналам комунікації Генштабу ЗСУ, Міноборони, Уряду та Офісу Президента України.

Сирени в містах

Один із засобів системи оповіщення про небезпеку – сирени. Нині їх перевіряють у всіх населених пунктах. У Києві відмовилися показувати систему оповіщення, мовляв, це стратегічний об'єкт. В "Укртелекомі" запевнили, що стан системи перевіряють щодня.

Це сирени ще 50 – 60-х років. Вони складаються з електродвигуна і повітряного маховика. І за рахунок тиску повітря він надає специфічний сигнал,

– говорить директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

За його словами, востаннє систему вмикали в 1990-х роках. Зі столичного бюджету на модернізацію системи оповіщення вже виділили 11 мільйонів гривень. У КМДА почати її обіцяють навесні, завершити перехід хочуть за кілька років.

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