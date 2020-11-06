Колишня міністерка освіти і науки Ганна Новосад припустила, що школи підуть на тривалий карантин. Відповідно через це учні можуть втратити свої навчальні досягнення.

Адже в Україні пандемія коронавірусу набирає обертів – лише за минулий тиждень кількість інфікованих сягнула понад 8 та 9 тисяч хворих за добу. Про це Новосад сказала у інтерв’ю виданню НВ.

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Додамо, що зараз в Україні можуть посилити карантин, тому батьків і учителів найбільше хвилює, чи торкнуться посилені заходи і шкільної системи.

Ганна Новосад вважає, що школи можуть піти на тривалий карантин: "Ми можемо припустити, що кількість хворих в Україні більша за офіційні дані, тому локдауну нам не уникнути".

Ексміністерка також запевнила, що учнів початкових класів навчати онлайн складніше, аніж школярів старших класів. Так, Новосад зауважила, що якби вона була б у Міністерстві, то разом зі своєю командою пропрацювала, як компенсувати прогалини у знаннях.

За словами Новосад, деякі дослідження американців показують, що діти впродовж цього карантину можуть втратити до 1 року їхніх навчальних досягнень, якщо карантин триватиме.

Ексміністерка додає, що наслідки в довгостроковій перспективі можуть бути негативним. Тому потрібно думати наперед, а не розв'язувати проблеми з дня на день.

До слова, Міністерство охорони здоров’я планує встановити додаткові обмеження у червоних зонах. Проте садочки закривати на карантин не будуть. "Ми пропонуємо також дозволити працювати в регіонах червоної зони і школам для учнів початкових класів. Натомість учнів з 5 по 11 класи вартор відправити на дистанційне навчання", – додали в МОЗ.