Що відомо про вакцину

Вакцина, якою щеплюватимуть вчителів, – CoronaVac китайського виробництва Sinovac Biotech.

До теми Вакцинація вчителів проти COVID-19: відповіді на найпоширеніші запитання освітян

За даними станом на кінець травня, її ефективність – 83,5 % після щеплення двома дозами. Інтервал між введеннями доз – від 14 до 28 днів.

Як працює вакцина

Це так звана інактивована вакцина (вона містить у своєму складі вже вбитий вірус). Організм реагує на нього та виробляє антитіла. Це технологія, яку застосовують, зокрема, у вакцинах від грипу та поліомієліту.

Можливі реакції на щеплення

У пацієнтів, які отримали вакцину від коронавірусу, можуть проявлятися такі реакції: почервоніння, біль, набряк, лихоманка та озноб, головний біль, кашель чи нежить, температура, сонливість, нудота чи блювання, алергічні реакції на шкірі, набряк повік, спазми м’язів, почервоніння очей тощо.

Проте у МОН наголошують, що такі реакції організму є нормальними, і вони повинні пройти за кілька днів після вакцинації.

Протипоказання до вакцини

Гіперчутливість до одного з компонентів;

Важка алергічна реакція на вакцини в минулому;

СЕрйозні захворювання нервової системи (зокрема. поперечний мієліт, синдром Гієна-Барре, демієлінізація);

Температура тіла вище 38,5℃;

Вагітність та годування грудьми;

Важкі хронічні захворювання.



До слова, головний санітарний лікар Віктор Ляшко наголосив, що вчителів у школах будуть вакцинувати мобільними бригадами, які виїжджатимуть на місце. Тому освітянам не потрібно ставати у чергу в "Дії".

А вакцинація вчителів, за його словами, китайським препаратом CoronaVac мала розпочатися 13 квітня.