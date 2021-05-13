Що відомо про вакцину
Вакцина, якою щеплюватимуть вчителів, – CoronaVac китайського виробництва Sinovac Biotech.
До теми Вакцинація вчителів проти COVID-19: відповіді на найпоширеніші запитання освітян
За даними станом на кінець травня, її ефективність – 83,5 % після щеплення двома дозами. Інтервал між введеннями доз – від 14 до 28 днів.
Як працює вакцина
Це так звана інактивована вакцина (вона містить у своєму складі вже вбитий вірус). Організм реагує на нього та виробляє антитіла. Це технологія, яку застосовують, зокрема, у вакцинах від грипу та поліомієліту.
Можливі реакції на щеплення
У пацієнтів, які отримали вакцину від коронавірусу, можуть проявлятися такі реакції: почервоніння, біль, набряк, лихоманка та озноб, головний біль, кашель чи нежить, температура, сонливість, нудота чи блювання, алергічні реакції на шкірі, набряк повік, спазми м’язів, почервоніння очей тощо.
Проте у МОН наголошують, що такі реакції організму є нормальними, і вони повинні пройти за кілька днів після вакцинації.
Протипоказання до вакцини
- Гіперчутливість до одного з компонентів;
- Важка алергічна реакція на вакцини в минулому;
- СЕрйозні захворювання нервової системи (зокрема. поперечний мієліт, синдром Гієна-Барре, демієлінізація);
- Температура тіла вище 38,5℃;
- Вагітність та годування грудьми;
- Важкі хронічні захворювання.
До слова, головний санітарний лікар Віктор Ляшко наголосив, що вчителів у школах будуть вакцинувати мобільними бригадами, які виїжджатимуть на місце. Тому освітянам не потрібно ставати у чергу в "Дії".
А вакцинація вчителів, за його словами, китайським препаратом CoronaVac мала розпочатися 13 квітня.