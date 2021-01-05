Відповідно до нового санітарного регламенту МОЗ для шкіл, під час дистанційного навчання вчителі мають чергувати види навчальної діяльності у класі. Це потрібно для того, щоб учні не проводили весь час лише в телефонах та комп’ютерах.

При парних навчальних заняттях для учнів 10-11 класів мають проводити онлайн-уроки з ТЗН (технічними засобами навчання) не більше 25-30 хвилин, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

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У МОЗ запевнили, що впродовж уроку повинна діти можуть користуватися ТНЗ (телефонами, комп'ютерами, телевізорамии, ноутбукамии) лише відповідну кількість часу:

для учнів 1 класів – не більше 10 хвилин;

для учнів 2-4 класів – не більше 15 хвилин;

для учнів 5-7 класів – не більше 20 хвилин;

для учнів 8-9 класів – 20-25 хвилин;

для учнів 10-11 класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять – 20 хвилин.

Окрім того, після занять із застосуванням ТЗН для учнів треба провести вправи з рухової активності та вправи гімнастки для очей.

До слова, у Міністерстві освіти запевнили, оскільки протягом 8 – 24 січня в Україні триватиме локдаун школи можуть продовжити канікули або перейти на дистанційне навчання. Проте рішення про повернення до навчання після канікул ухвалюють автономно самі заклади освіти.