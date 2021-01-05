Якою має бути тривалість уроків під час онлайн-навчання: вимоги МОЗ
Відповідно до нового санітарного регламенту МОЗ для шкіл, під час дистанційного навчання вчителі мають чергувати види навчальної діяльності у класі. Це потрібно для того, щоб учні не проводили весь час лише в телефонах та комп’ютерах.
При парних навчальних заняттях для учнів 10-11 класів мають проводити онлайн-уроки з ТЗН (технічними засобами навчання) не більше 25-30 хвилин, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
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У МОЗ запевнили, що впродовж уроку повинна діти можуть користуватися ТНЗ (телефонами, комп'ютерами, телевізорамии, ноутбукамии) лише відповідну кількість часу:
- для учнів 1 класів – не більше 10 хвилин;
- для учнів 2-4 класів – не більше 15 хвилин;
- для учнів 5-7 класів – не більше 20 хвилин;
- для учнів 8-9 класів – 20-25 хвилин;
- для учнів 10-11 класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять – 20 хвилин.
Окрім того, після занять із застосуванням ТЗН для учнів треба провести вправи з рухової активності та вправи гімнастки для очей.
До слова, у Міністерстві освіти запевнили, оскільки протягом 8 – 24 січня в Україні триватиме локдаун школи можуть продовжити канікули або перейти на дистанційне навчання. Проте рішення про повернення до навчання після канікул ухвалюють автономно самі заклади освіти.
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