Якою має бути безпечна школа: пояснення освітнього омбудсмена

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що громади можуть зробити заклади освіти більш безпечними. Для цього їм варто приєднатися до пілотного проєкту "Вихователь безпеки".

Тож в закладах освіти з’явиться відповідальна особа, яка сприятиме безпечному середовищу для дітей та педагогів. Проєкт передбачає партнерство та комунікації з поліцією, рятувальниками тощо.

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Як долучитися до проєкту "Вихователь безпеки"? Територіальні громади запрошують впровадити пілотний проєкт у своїй громаді. Щоб приєднатися, необхідно заповнити анкету до 21 листопада 2021 року включно за цим посиланням.

Освітній омбудсмен описав основні критерії безпечного освітнього середовища та нормативні документи, які їх забезпечують.

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Захист від булінгу

Однією з найпоширеніших проблем, яка загрожує як фізичній, так і психологічній безпеці учнів, є проблема булінгу. В офісі освітнього омбудсмена нагадали учасникам освітнього процесу про Порядок реагування на випадки булінгу (цькування).

Булінг – це агресивна поведінка дітей одне до одного, яка має на меті: принизити, залякати, часто супроводжується фізичним насиллям. В Україні створили закон щодо протидії булінгу, який передбачає чіткий алгоритм дій на випадок цькування.



Види булінгу:

психологічний (образи, погрози, залякування, поширення образливих чуток, ізоляція, ігнорування, маніпуляції, шантаж);

фізичний (стусани, удари, штовхання, зачіпання, ляпаси, підніжки, тілесні ушкодження);

економічний (крадіжки, пошкодження речей та одягу, вимагання грошей або їжі чи інших предметів, примушення вкрасти);

сексуальний (непристойні рухи, погляди, жести, прізвиська, поширення образливих чуток, знімання та розповсюдження відео з переодяганням, сексуальні жарти й погрози);

кібербулінг (цькування та приниження за допомогою електронних пристроїв, зокрема мобільних телефонів, інтернету).

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Санітарні вимоги

Санітарний регламент для шкіл визначає вимоги безпеки щодо освітнього середовища у всіх типах закладів освіти Це, зокрема, вимоги облаштування території та приміщень закладів освіти:

класів,

кабінетів інформатики, хімії, фізики тощо,

басейнів,

фізкультурно-спортивних приміщень,

санітарних вузлів.

Також документ визначає вимоги щодо облаштування закладу водопостачанням, водовідведенням та опаленням, встановлює вимоги до освітлення, шумів та вібрацій, забезпечення чистоти повітря.

Окремим розділом у Санітарному регламенті визначаються правила організації освітнього процесу – розклад занять, тривалість перерв, навантаження учнів. До того ж регламент визначає норми облаштування їдалень та інші аспекти організації харчування.

Протипожежні вимоги

Більшість закладів освіти в Україні побудовано ще за радянських часів, тому в багатьох із них відсутні необхідні сучасні системи пожежного захисту – протипожежні сигналізації, засоби пожежогасіння тощо.

Увесь необхідний комплекс дій та заходів при пожежі докладно визначений у Правилах пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, які є обов’язковими.

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Зазначимо, що забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти покладається на їхніх власників або уповноважені ними органи, керівників закладів освіти відповідно до законодавства.

Захист персональних даних та кібербезпека

Для того, щоб належно здійснювати освітню діяльність, заклад освіти володіє певними персональними даними учнів та вчителів. Так, заклад освіти має право збирати, реєструвати, накопичувати, зберігати, адаптувати, змінювати, поновлювати, використовувати, поширювати (розповсюджувати, реалізувати, передавати) і знищувати персональні дані.

Своєю чергою учні та батьки також володіють певною персональною інформацією про працівників закладів, інших здобувачів освіти. Тому кожен учасник освітнього процесу має з відповідальністю ставитися до персональних даних інших.

Якісні послуги з харчування

Ще однією важливою складовою створення безпечного середовища для дітей є забезпечення належного харчування. Адже переважну більшість часу учні проводять саме в закладі освіти:

дошкільнята у дитсадку – найчастіше весь той час, поки батьки на роботі,

учні, залежно від класу, – по 4 – 8 годин на день.

Тому надзвичайно важливо, що саме впродовж усього цього часу діти споживають у їжу, що продається у шкільних буфетах та готується у їдальнях, наскільки раціон якісний та повноцінний.

З 1 вересня 2021 року набрали чинності нові норми харчування. Також МОЗ опублікувало технологічні карти нового шкільного меню. Що готуватимуть дітям – читайте у статті.

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Заборона пропаганди та агітації в школі

Невтручання політичних партій в освітній процес є однією із засад державної політики у сфері освіти та одним із принципів освітньої діяльності.

Але напередодні виборів у деяких закладах освіти влада або кандидати від певних політичних партій ставлять свої політичні інтереси вище за дотримання чинного законодавства та повагу до гідності здобувачів освіти і педагогічних працівників.