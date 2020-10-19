Рівень зарплати вчителів у 2021 році буде збільшуватися у два етапи: у січні та в липні. Скільки грошей отримають вчителі – читайте у матеріалі.

Ці зміни передбачені в проєкті закону про держбюджет України на 2021 рік, передає пресслужба Міністерстві освіти і науки.

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У МОН наголошують, що вже у липня 2021 року зарплати вчителів будуть майже на 30% більше, ніж зараз.

Якою буде зарплата вчителів у 2021 році

зарплата молодого вчителя

Зарплата вчителя без категорії та стажу роботи в січні 2019 року становила майже 3,5 тисячі, а у вересні 2020 року – ця сума вже понад 4 тисячі гривень.

Проте, вже з січня рівень зарплати підвищиться до 4 тисяч 859 гривень, а з липня 2021 року – до 5 тисяч 265 гривень.

зарплата вчителя I категорії

На початку 2019 року він становив 4 тисячі 361 гривень, у вересні – близько 5 тисяч гривень. З січня наступного року він має збільшиться до 6 тисяч, а з липня 2021 року – до 6 тисяч 567 гривень.

зарплата вчителя вищої категорії

Такі вчителі на початку січня 2019 року мали зарплату 4 тисячі 649 гривень. У вересні цього року оклад збільшився до 5 тисяч 385 гривень. Із січня 2021 року він становитиме майже 6,5 тисячі, а з липня 2021 року – 7 тисяч гривень.



Зарплати вчителів у 2021 році / Інфографіка МОН

До слова, всі зарплати збільшуватимуться за такою схемою з урахуванням того, що вчитель має 18 годин роботи на тиждень.

Так, з урахуванням надбавок за вислугу років (близько 20%, для молодих вчителів – 10%), престижність праці (5-30%) та інших доплат можна вирахувати фактичну заробітну плату.

Зазначимо, що раніше уряд вирішив призупинити реалізацію постанови Кабміну № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки" у 2021 році через відсутність неінфляційних джерел фінансування. Проте у МОН наголосили, що відтермінування цієї постанови не стосується вчителів.