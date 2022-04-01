Якою буде вступна кампанія під час війни: у МОН відповіли на головні питання

Через російське вторгнення в Україну вступна кампанія опинилася під загрозою зриву. Однак у МОН закликали не панікувати та пояснили, до чого слід готуватися абітурієнтам.

На головні питання відповіла голова підкомітету з питань вищої освіти освітнього комітету ВР Юлія Гришина.

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Замість традиційного ЗНО абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ). Він міститиме завдання з:

української мови,

математики,

історії України.

Одразу після його складання оголошуються оцінки за кожен із предметів.

Безпека абітурієнтів – пріоритет! Тому буде максимум один централізований онлайн-іспит, а також можливість його переривання при повітряній тривозі. Індивідуальні усні співбесіди, творчі конкурси та фахові іспити також можна проводити дистанційно,

– сказала Гришина.

За її словами, усі матимуть рівний доступ до вступу у виші: подання документів через Інтернет, дистанційні співбесіди, творчі конкурси, фахові іспити, підтвердження місця навчання з будь-якої точки світу.

Централізовані іспити можна буде складати в Україні (крім тимчасово окупованих територій) і в країнах Східної Європи.

Також буде застосовуватися краща практика світових університетів – мотиваційні листи. При вступі на бюджет вони допоможуть рейтингувати вступників з однаковим конкурсним балом, при вступі на контракт – рейтингувати в цілому.

"Наша з МОН головна мета була забезпечити максимально рівний і цифровізований доступ усіх випускників до вищої освіти, надати преференції військовим і правоохоронним закладам освіти, сприяти набору до закладів професійної та фахової передвищої освіти, а також уникнути можливих проявів корупції на будь-якому рівні. Впевнена, це вдасться зробити", – додала Юлія Гришина.

Вступ на магістратуру

Для вступу на магістратуру з права та міжнародного права абітурієнти складатимуть магістерський комплексний тест (МКТ), на інші спеціальності – магістерський тест навчальної компетентності (МТНК).

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