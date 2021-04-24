Якою буде освіта через 20 років: експерти назвали 4 можливі сценарії

Майбутнє часто нас дивує. Адже ще півтора роки тому ми не уявляли онлайн-школи та навчання в соцмережах, а зараз це стало нормою. Як ще може змінитися освіта за найближчі кілька років – читайте у матеріалі.

Міжнародні експерти OECD (Організація економічного співробітництва та розвитку) розробили чотири сценарії для майбутнього шкільного навчання. Вони розповіли, що варто змінити в освітніх системах , щоб вони відповідали вимогам майбутнього.

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Щоб реалізувати бачення суспільства та приготувати освітні системи до майбутнього, варто враховувати не лише зміни, які видаються найбільш вірогідними, а й ті, яких ми зовсім не очікуємо.

Яким буде шкільне навчання у майбутньому: сценарії

Сценарії експертів OECD описують наступні ймовірні альтернативи:

Навчання розширює горизонти

У майбутньому може й надалі зростати роль формального навчання. Адже міжнародні зв’язки й технічний прогрес підтримують індивідуалізоване навчання.



Індивідуалізоване навчання / Фото Unsplash

Проте структура й процеси шкільного навчання, ймовірно, залишаються незмінними.

Навчання на аутсорсі

Надалі суспільство почне напряму залучати в освіту своїх громадян. Отримувати знання допомагають різноманітні приватні та гнучкі організацій, де ключовий гравець – діджитал-технології.

Школи як навчальні хаби

Такі школи залишаться й надалі, але вони будуть експериментувати. Вони об’єднуватимуться зі своїми громадами та сприятимуть поширенню форм навчання, які постійно змінюються. Буде вітатися і соціальні інновації.

Покрокове навчання

Навчання зараз з нами завжди. І відмінності між формальним і неформальним навчанням стираються. Більше в силу вступатимуть гаджети.

Зміна уявлень і методик

За словами експертів, модернізація нинішньої шкільної освіти буде схожою на те, що ми бачимо зараз: контент і простір орієнтований на індивідуальний досвід навчання.

Адже частка цифрових технологій в освіті постійно зростає. І ці технології використовуються як спосіб донести вже існуючий контент і педагогічні методики.

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Але як виглядатимуть ці зміни? Перш за все, вони потребують переосмислення освітнього простору. Потрібно буде забезпечити функціонування різноманітних тематичних зон – звичайних та віртуальних.

Цікаво, що у майбутньому навчальний контент буде повністю персоналізований та підлаштований під індивідів. Цього досягнуть за допомогою технологій та інформації про тіло, міміку людини та нейронні сигнали її організму.

А на учнів майбутнього чекає гнучка індивідуальна та групова навчальна робота з академічних тем, а також навчання із урахуванням соціальних та суспільних потреб.

Проте, безперечно, книги та лекції нікуди не зникнуть. Учні й студенти навчатимуться як із їхньою допомогою, але і з практикою і творчим самовираженням.