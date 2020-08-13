Кабмін дозволив університетам самостійно обиратимуть формат навчання для студентів з 1 вересня. Зокрема, освіта можу проводитися очно, дистанційно або у змішаній формі.

Про це заявили у Кабінеті міністрів України, передає РБК-Україна.

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Тож, університети мають право самостійно визначати, як проводити навчання для студентів. За рішенням Уряду, у зеленій, жовтій та помаранчевих карантинних зонах учні та стуженти зможуть вільно відвідувати заняття у школах та закладах вищої освіти.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що почати заняття в університетах для курсів бажано в різні дати:

для першокурсників – з 7 до 15 вересня;

для студентів старших курсів – з 1 вересня;

для магістрів – з 11 до 15 вересня.

Окрім того, МОЗ спільно з МОН підготували рекомендації щодо організації освітнього процесу у новому навчальному році. Вимоги, зокрема, стосуються і студентів та працівників гуртожитків всіх типів. Так, студенти повинні перебувати в гуртожитку поза кімнатами у масках.