Ключовим фактором поширення COVID-19 в школах є безсимптомні випадки захворювання. Деякі вчені вважають, що більше третини заражених дорослих не мають жодних ознак інфікування, а для дітей цей показник ще вищий.

Різні дослідження показують, що від 30 до 40% повнолітніх можуть переносити коронавірус, навіть якщо тестування показало негативний результат. Кількість безсиптомно хворих школярів набагато вища, передає The Guardian.

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На думку професора Лондонської школи гігієни і тропічної медицини Мартіна Хібберта, відсоток школярів, які не мають жодних симптомів, але є інфікованими COVID-19, серед учнів старших класів може складати 50%, а в початковій школі – близько 70%.

Серед школярів є дуже велика частка прихованих інфікованих, й це критично важливий фактор, який повинен відігравати велику роль в подальших планах світових урядів боротьби з пандемією,

– наголошує Мартін Хібберт.

Достовірно визначити кількість безсимптомно хворих на COVID-19 зараз неможливо, однак дані декількох досліджень показують, що люди без симптомів захворювання мають менші вірусні наважнтаження й рідше заражають інших людей, ніж ті, в кого є явні ознаки хвороби.

Що таке вірусне навантаження Міра суворості вірусної інфекції, яка вираховується за допомогою кількості вірусних клітин в рідинах організму.



В медичній практиці, задовго до пандемії коронавірусу, вірусне навантаження обчислювалася при моніторингу терапії хронічних хворих, зокрема на ВІЛ-1, гепатити В та С.

Вірусне навантаження корелюється з віком, тобто чим молодша людина, тим менша кількість вірусу в її організмі й нижча вірогідність заразити когось іншого.

Це стало головним аргументом противників дистанційного навчання, які виступають за відкриття шкіл та очний освітній процес.

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Однак, професор Хібберт переконаний, що перш ніж повертатися до очного навчання, необхідно бодай забезпечити можливість регулярного тестування школярів.

Хоча тестування часто показує хибний негативний результат, це може стати важливим кроком у боротьбі з пандемією. Для закладів освіти уряди країн повинні закупити експрес-тести, які бодай допоможуть визначити приблизну реальну ситуацію,

– додає професор.

В МОЗ України також зазначають, що рівень інфікування дітей почав зрозстати. В листопаді 2020 року цей показник становив 3,1% від загальної кількості, а в грудні підвищився до 5,9%.