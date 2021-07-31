Який у вас рівень фінансової грамоти: цікавий тест для дорослих

Без високого рівня фінансової грамоти у сучасному світі людям складно з впевненістю планувати своє майбутнє. Гроші – це невіддільна частина нашого повсякдення.

Оскільки фінансова грамотність досі не є обов'язковим предметом у школах, українці змушені займатись самоосвітою. Наскільки ефективно ви вмієте керувати грошима, пропонуємо визначити за допомогою цікавого тесту.

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Тест на фінансову грамотність

Цей тест містить у собі ключові питання, що стосуються грошової поведінки, вміння розподіляти та інвестувати кошти, планувати майбутнє та розбиратись у сучасних фінансових інструментах. Редакція Освіта 24 радить не використовувати пошуковики, а спробувати справді визначити, наскільки добре ви вмієте розпоряджатись власними ресурсами.