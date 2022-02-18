Який строк дії сертифікатів ЗНО та ЄВІ для вступу до вишів: пояснення

Для вступу до закладу вищої освіти абітурієнти повинні мати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з предметів, необхідних для конкретної спеціальності. І часто відповідні сертифікати не використовуються в тому році, коли був іспит.

Водночас для продовження навчання в магістратурі студенти повинні складати єдиний вступний іспит. Для цього можна скористатися результатами ЄВІ попередніх років.

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Який строк дії сертифікатів ЗНО та ЄВІ

ЗНО для вступу на бакалаврат

Для вступу на омріяну спеціальність абітурієнт подає до вишу сертифікат ЗНО, що підтверджують проходження відповідних тестувань. Цьогоріч вступники можуть подавати результати цьогорічного оцінювання (2022 року) або попередніх років – від 2019 до 2021.

З 2020 року випускникам шкіл надалася можливість поєднати їхню ДПА з незалежним оцінюванням. Так учні складали іспит з певного предмета, а отримували дві оцінки: одна визначалася за 200-бальної шкалою та заносилася у додаток до сертифікату ЗНО, а друга – переводилася у 12-бальну систему, та визначала результат ДПА.

Для вступу на більшість спеціальностей необхідно надати три сертифікати. Обов’язковим є іспит з української мови та літератури або української мови. Під час визначення загального конкурсного балу враховується кожний бал з предмета, що помножується на певний коефіцієнт. Чим він вищий, тим більше шансів вступити до вишу.

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ЄВІ для вступу на магістратуру

Аналогічною формою контролю знань студента з іноземної мови є єдиний вступний іспит, який складається після бакалаврату для вступу до магістратури. У поточному році можна використовувати успішні результати ЄВІ за 2020 та 2021 років.

Що робити, якщо документ застарів? Якщо сертифікат ЗНО застарілий, необхідно буде складати іспит цього року ще раз.

Зазначимо, що реєстрація на ЗНО розпочалася 1 лютого та завершиться 9 березня.

Графік проведення ЗНО

23 травня – фізика;

26 травня – хімія;

31 травня – українська мова і література, українська мова;

3 червня – математика;

6 червня – німецька, французька, іспанська мова;

7 червня – англійська мова;

10 червня – історія України;

14 червня – географія;

17 червня – біологія.

Зареєструватися на додаткову сесію можна з 5 до 17 травня, триватиме вона з 26 червня до 17 липня.

До слова, на ЗНО кожен зареєстрований учасник має право пройти тести щонайбільше з п’яти навчальних предметів за рахунок коштів державного бюджету. Додаткові предмети можна скласти за власні кошти.

Зміни у тестах ЗНО-2022: