Міністерство освіти та науки надіслало в обласні державні адміністрації листи з вимогами та рекомендаціями щодо організації шкільного харчування. Зокрема, у відомстві наголосили, що за організацію харчування в школі має відповідати директор та засновник закладу.

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства освіти на науки.

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Так, у МОН наголосили, що вони почали отримувати скарги про погіршення якості шкільного харчування, зокрема це стосується сніданків, з якими нещодавно був скандал.

"За організацію харчування учнів у період карантину та перевірку якості продуктів відповідає безпосередньо керівник та засновник школи", – повідомили у відомстві.

Тобто всі рішення щодо харчування учнів у період карантину приймають керівник та засновник школи. Так, вони мають врахувати особливості організації навчання в закладі освіти, кількість учнів, спосіб організації харчування тощо.

У міністерстві додали, що обов'язковим етапом в організації харчування є оцінка якості продуктів за смаком, запахом, кольором, консистенцією, умовами зберігання тощо. Тільки після цього страви можуть подаватися дітям.