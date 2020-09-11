З якістю шкільного харчування має розібратися директор чи засновник школи, – МОН
Міністерство освіти та науки надіслало в обласні державні адміністрації листи з вимогами та рекомендаціями щодо організації шкільного харчування. Зокрема, у відомстві наголосили, що за організацію харчування в школі має відповідати директор та засновник закладу.
Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства освіти на науки.
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Так, у МОН наголосили, що вони почали отримувати скарги про погіршення якості шкільного харчування, зокрема це стосується сніданків, з якими нещодавно був скандал.
"За організацію харчування учнів у період карантину та перевірку якості продуктів відповідає безпосередньо керівник та засновник школи", – повідомили у відомстві.
Тобто всі рішення щодо харчування учнів у період карантину приймають керівник та засновник школи. Так, вони мають врахувати особливості організації навчання в закладі освіти, кількість учнів, спосіб організації харчування тощо.
У міністерстві додали, що обов'язковим етапом в організації харчування є оцінка якості продуктів за смаком, запахом, кольором, консистенцією, умовами зберігання тощо. Тільки після цього страви можуть подаватися дітям.
Що відомо про скандал з харчуванням учнів у школах Києва?У столичних школах дітей годують спеціальними ланч-боксами, проте їх склад обурив багатьох батьків. Там доволі мало продуктів, і вони не надто корисні для малечі.
Так, киянка розповіла, що діти отримали на сніданок два шматочки сиру, маленьку булочка, яблуко, сливу, шматочок несвіжого банану і сік. Більше про це – читайте за посиланням.