Голова Ради ознайомився з роботою навчальних лабораторій Інноваційного освітнього центру в дитячому табіорі "Артек" на Київщині. Він відзначив, що такі методи важливо використовувати у різних закладах освіти.

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За його словами, ті напрацювання, що є в "Артеці", вони будуть намагатися впроваджувати в інших школах.

Тим більше фактично більша частина з них зараз – в онлайні. І цю інформацію можна використовувати в будь-якому населеному пункті, де є інтернет,

– зазначив Разумкова.

Голова ВР зазначив, що онлайн-уроки дозволять покращити якість навчання в сільській місцевості, де не завжди вистачає вчителів та технічних засобів.

"Треба впроваджувати онлайн-уроки, залучати більше технічних можливостей для того, щоб урівнювати баланс між селом та містом", – сказав він.

Крім того, Дмитро Разумков сподівається, що невдовзі ситуація з COVID-19 стабілізується, і школярі повернуться до звичного відвідування шкіл.

Зараз у дитячому таборі триває тематична зміна "Освітні інновації та технології", учасниками якої стали 750 дітей пільгових категорій з усієї України.

До слова, наразі школи у всіх областях України через покращення епідемічної ситуації відновили навчання для учнів. В яких містах діти вийшли з дистанційного на очне навчання – читайте у матеріалі.