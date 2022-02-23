Якість дистанційного навчання за останній рік зросла: цікавий звіт

Учні та вчителі здебільшого відзначають, що якість організації дистанційного навчання в школах у 2021 році зросла порівняно з минулим навчальним роком.

Про якість дистанційного навчання повідомили у звіті голови ДСЯО Руслана Гурака за 2021 рік. Він посилається на відповідні моніторингові дослідження.

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Вчителі освоїли дистанційні технології

За його словами, вчителі наполегливо працювали над освоєнням дистанційних технологій, часто користуючись комунікаційними програмами, зокрема Zoom та Classroom (21%).

"Третина опитаних вчителів систематично використовували матеріали, розміщені на платформі для дистанційного та змішаного навчання учнів "Всеукраїнська школа онлайн", – зазначають у Державній службі якості освіти.

Учні не мали мотивації

Водночас зберігати мотивацію під час дистанційного навчання було проблемою для багатьох дітей. Про те, що учні неохоче займаються під час дистанційного навчання, зазначили 44% вчителів.

Організація дистанційки покращилася

Для деяких учнів дистанційне навчання надало нові можливості, зокрема:

працювати більше у власному темпі;

робити перерви, коли це необхідно, а не у встановлений час;

перебувати в комфортному просторі, що задовольняє сенсорні потреби.

Результати обчислення індексу задоволеності учасників освітнього процесу вказують на те, що проблеми, які з’явилися навесні 2020 року з переходом на дистанційне навчання, у 2021 році поступово врегульовувалися,

– наголошують у Держслужбі.

До слова, в Україні школи в багатьох містах провели кілька тижнів на дистанційному навчанні. Але ситуація з коронавірусом стабілізувалася, тому у деяких містах школярів повернули за парти.

Зокрема, з 21 лютого відновили очне навчання у школах таких регіонів: Одеса, Житомир, Черкаси, Полтава, Кам’янець-Подільський та Суми. Водночас у Херсоні, Запоріжжі та Ужгороді діти досі на дистанційці. Повний перелік міст – читайте за посиланням.